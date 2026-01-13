邱議瑩為什麼輸？ 地方人士：她的仇恨值最高

邱議瑩率先印製政策白皮書。（記者葛祐豪攝）

民進黨高雄市長初選民調今（13日）公布，邱議瑩以不到1％的差距惜敗；地方人士分析，邱議瑩在初選期間展現黨內的人和與跨派系整合能力，但過往在國會的剽悍形象，讓她在藍營支持者心中的仇恨值最高，可能因此種下敗因。

高雄市長初選這一役，邱議瑩的起步最晚，起跑點由林岱樺一枝獨秀，但去年2月爆發疑涉詐領助理費案後，聲勢受挫，其餘3人急起直追。綜合各家民調趨勢，初選前2、3個月由賴瑞隆小幅領先，其次為邱議瑩、許智傑、林岱樺，但4人相差幅度很小，11月底後，更有民調出現邱與賴的黃金交叉。

請繼續往下閱讀...

地方人士表示，邱議瑩在黨內擁有好人緣，迅速獲得英系、湧言會支持，就連高雄新潮流的民代，不少人都與她有私交；無論是整合能力、選戰節奏掌握，都讓人驚艷，且她在電視政見會上的口條、反應表現，又加分不少。

選戰後期，綠營大咖陸續表態，前總統陳水扁稱他的第六感，感覺邱議瑩就是陳其邁認可，最能延續陳其邁施政理念並無縫接軌的人；前行政院長蘇貞昌也站台力挺；最關鍵的高雄市長陳其邁雖維持中立，私下也較青睞邱議瑩接棒。

不過，邱議瑩過往在國會的剽悍形象，讓她在藍營支持者心中的仇恨值最高，由於民進黨是採全民調，邱議瑩也不諱言，擔憂國民黨支持者在接獲民調電話時，會「灌票」給其他參選人。

此外，不少選民對邱議瑩有「恰北北」的刻板印象，雖然她再三反駁「其實自己私下很溫柔」，但據坊間了解，男性選民對她的印象分數並不高。

從國會「漂亮寶貝」，到戰勝癌症的「生命鬥士」，政治性格鮮明的邱議瑩，可惜未能在民進黨高雄市長初選中過關，無法更上層樓；但她仍會堅持自己的價值理想，「認為對的事情，會勇往直前」、「對的事情有所堅持，甚至不顧自己的政治前途！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法