閃電訪美稱談關稅、軍購 黃國昌：反映台灣人民心中憂慮

民眾黨主席黃國昌從AIT總部頂樓，遠眺華盛頓紀念碑。（民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌閃電率團赴美，他今天在登機返台前表示，他過去10多個小時密集拜會聯邦政府的重要部會，針對國人關心的高關稅、軍購議題，與美方廣泛真誠地交換意見，也反映許多台灣人民心中的憂慮。他強調，民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，當台灣內外交相迫，執政黨卻選擇擺爛的時候，在野黨有責任要撐起國家。

黃國昌、候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇11日啟程閃電訪美，今天上午抵達華府，隨後赴白宮國安會所在的艾森豪行政辦公大樓，在AIT執行理事藍鶯陪同下會談。

請繼續往下閱讀...

黃國昌返台前透過影片表示，在過去10多個小時，他密集拜會聯邦政府的重要部會，針對國人所關心的高關稅、軍購議題，與美方廣泛真誠地交換意見，也反映許多台灣人民心中的憂慮，有關這次訪美行程的細節，他會在返台後舉行記者會，向社會大眾清楚報告。

一位負責台美事務的華府資深人士表示，在考量台灣作為印太安全穩定關鍵環節下，美方安排黃國昌此行，主要目的在於當面向其再次重申，在當前印太局勢下，強化台灣國防實力已是「刻不容緩」的要務，希望他與他所領導的民眾黨能夠屏除黨派歧見，在國防及安全事務上展現台灣的一致對外，這對印太、台灣，甚至對於他的政黨，都是多贏的局面。

黃國昌對此批評，他還沒有回到台北，結果就有民進黨御用寫手紛紛引據所謂華府不知名消息人士的來源，捏造一些根本沒有發生過的對話，試圖帶風向。他強調，民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，當台灣內外交相迫，執政黨卻選擇擺爛的時候，在野黨有責任要撐起國家，他們會繼續秉持這樣的信念跟價值，跟大家一起努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法