藍白再擋國防預算 郭昱晴：掩蓋拖垮台灣防衛、削弱國防事實

立法院程序委員會今日討論16日及20日院會議程，藍白再度以人數優勢，將議事日程草案提報院會處理。攸關1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、今年度中央政府總預算案仍無法付委審查。對此，民進黨立委郭昱晴表示，藍白為何不敢審國防特別條例預算？因為他們害怕，因為國會透明，任何發言討論外界都會清楚看到，他們害怕自己砍國防預算被大眾看到，乾脆直接將整個條例擋在程序委員會，拿軍人當擋箭牌，掩蓋他們削弱國防的事實！

郭昱晴在臉書PO文表示，藍白創下國會有史以來第一次「新年度總預算未付委」的紀錄，總預算在去年8月行政院就提出並進入立法院，到現在已經隔年的1月中了，總預算仍然連翻開來審都沒有！荒唐的是藍白竟然說要用「挑的」，把大家在意的民生部分要挑出來審查，創造國會史上最荒唐自創的程序，混淆視聽。

郭昱晴指出，接著又開始不斷拿「軍人加薪」當擋國防預算的藉口，但是翻開紀錄：國民黨執政的8年，只幫軍人加薪1次；民進黨執政9年，幫軍人加薪4次，軍人加薪不僅是已經加了，甚至次數還更多。

郭昱晴表示，藍白為何不敢審國防特別條例預算？因為他們害怕，因為國會透明，任何發言討論外界都會清楚看到，他們害怕自己砍國防預算被大眾看到，乾脆直接將整個條例擋在程序委員會，拿軍人當擋箭牌，掩蓋他們削弱國防的事實！

郭昱晴直言，本會期即將在月底結束，總預算及國防特別條例預算至今一元未審，被耽誤到的，是整個國家的民生、福利及安全，國會亂象，預算會期不審預算。

