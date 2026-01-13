為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨台南市長初選決戰前夕 陳亭妃籲守電話、寫歷史

    2026/01/13 14:10 記者王姝琇／台南報導
    爭取民進黨台南市長初選提名的立委陳亭妃前往金華市場向鄉親拜票。（圖由陳亭妃服務處提供）

    把握決戰前夕，爭取民進黨台南市長初選提名的立委陳亭妃今早偕同議員周麗津及競選團隊，前往南區金華市場向鄉親拜票，懇請市民把握最後時刻，用一通電話、一道關鍵答案，為台南市寫下歷史新篇章。

    民進黨台南市長初選電話民調進入最關鍵時刻。今日抽籤作業確定抽中嘉義縣，台南市電話民調將於明日壓軸登場，選戰進入最後倒數。陳亭妃持續進行拜票呼籲民眾「守電話、寫歷史」；對手林俊憲則找來高雄市長初選出線的賴瑞隆站台。

    陳亭妃指出，這段時間推動「女力市長．鐵馬精神」行動，歷經11天、踏遍大台南37個行政區，騎乘超過510公里，用一步一腳印的方式傾聽民意、回應期待。她強調，要把這一路累積的正能量，全部帶進台南市政府，用「鐵馬精神」深入地方、用「女力市長」改變台南、用「行動政府」解決人民需求，讓台南更好。

    陳亭妃也強調自己的座右銘「永遠和自己在比賽」，她表示，「領先」代表更大的責任，未來要和市民一起找回台南的光榮感。面對即將登場的電話民調，全力動員、全力守電話，一起完成這場改變台南、改寫歷史的關鍵一役。

