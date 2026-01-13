為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    賴清德挺打火弟兄 宣布投入285億升級裝備、2028前再補3000人

    2026/01/13 13:41 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德今接見114年「鳳凰獎」楷模得獎人，感謝所有得獎人及防救災夥伴的犧牲奉獻，團結一致織起綿密社會安全網。（總統府提供）

    總統賴清德今接見114年「鳳凰獎」楷模得獎人，感謝所有得獎人及防救災夥伴的犧牲奉獻，團結一致織起綿密社會安全網。（總統府提供）

    總統賴清德今接見114年「鳳凰獎」楷模得獎人，感謝所有得獎人及防救災夥伴的犧牲奉獻，團結一致織起綿密社會安全網，讓台灣社會更具韌性；政府會投入更多資源、做好各項準備，目前已核定24項中程計畫，投入285億元汰換裝備、改善廳舍、導入AI職安管理等；人力方面，2019年提出的「5年增補3000人」已達成，2024年起到2028年，要再增補3000人。

    賴清德表示，很高興在「119消防節」前夕和所有「鳳凰獎」得獎人見面，並代表國家向全國所有消防、義消、防火宣導、救護、災害防救志工，以及長年投入消防教育的老師們致上最高的敬意與謝意。「鳳凰獎」得獎者的寫照，在防救災的卓越表現，不僅凝聚團隊精神，也精進消防整體戰力，讓台灣社會具備更多、更強、也更好的韌性。

    賴清德指出，每當警鈴響起，防救災夥伴總是義無反顧、無私無我，第一時間奔赴現場，英勇救人的精神與行動令人相當感佩，也感謝義消、防火宣導夥伴、救護志工及各災害防救團體，不只平時宣導避難與火災預防，災害發生時也積極投入救災與後勤，與政府及消防同仁團結一致，織起綿密的社會安全網，犧牲奉獻的精神真的非常了不起。

    賴清德說，政府一定會花更多心力、投入更多資源，做好各項準備，當大家的後盾，目前已經核定24項中程計畫、投入285億元，除了汰換裝備與改善廳舍，也導入AI職安管理，補助各縣市購置無人機與救災機器人，透過各項科技力量提升災情掌握與救援效率，降低第一線人員的風險。面對現場可能帶來的「創傷後壓力症候群」，政府也積極建立心理照護機制，挹注經費提供壓力檢測與諮商服務，希望給予第一線的英雄們更細膩的心理健康照顧。

    在人力方面，賴清德表示，2019年提出的「5年增補3,000人」目標已順利完成；從2024年開始到2028年，要再增補3,000名消防人員，強化消防救災能量。同時也將持續落實合理的輪班輪休制度，透過定期檢討業務劃分、妥善人力配置、精簡勤務及規劃合理勤休方式，以減輕消防人員勤務負擔。因為只有守護好消防員的健康與權益，才能守護好國家與人民的安全。

    總統賴清德表示，政府已核定24項中程計畫，投入285億元汰換裝備、改善廳舍，且自2024年起到2028年，要再增補3000人。（總統府提供）

    總統賴清德表示，政府已核定24項中程計畫，投入285億元汰換裝備、改善廳舍，且自2024年起到2028年，要再增補3000人。（總統府提供）

