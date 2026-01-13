我們還在找你！鄭明典曝「黑潮變了」 搜尋失聯飛官難度高

船舶夜間以探照燈搜索海面，海空同步搜索。（海巡署提供）

氣象專家曝黑潮最新流向，但民眾關心、祈禱的還是一樣：失蹤飛官辛柏毅。前氣象局長鄭明典今天中午在社群PO出黑潮流向圖，發現最近黑潮有明顯改變，但民眾關心的還是找到失蹤飛官。海巡表示，雖過了黃金72小時，但各海巡隊依然在各自轄區繼續尋找、並未放棄。

鄭明典Po文表示，最近黑潮不是很規則，甚至有點變形，渦流明顯，不是緊貼著地形流動。

民眾依文章內容推測並詢問是否為地形改變造成，有其他網友則留言，地形影響低，長時間性氣候特徵還是有機率會影響大洋環流的分布，以日本黑潮大蛇行來說也是長時間氣候影響大洋環流，如果能回復那幾乎可以排除海底地貌的變動。

網友所指「黑潮大蛇行」是黑潮（日本暖流）在日本紀伊半島等處向南急劇彎曲，遠離本土，而非原本平行海岸線流動，這也與鄭明典Po圖相符。整個留言區可見眾多氣象科學、測量專業級別的論點，但也有民眾關心的還是可能隨著黑潮漂流的辛柏毅，並祈禱能順利找到。

海巡署表示，截至今（13）日上午10時搜救能量總計派遣6艦41次、無人機7架次、岸際390車872人次，各海巡艦艇及岸際勤務人員目前持續於事故海域與岸際配合國軍及各搜救單位搜尋，現場海象風力4級最大陣風6級、浪高約1公尺。

海巡稱，海上作業因船隻有動力、持續移動搜索，除非熄火、隨潮漂流，否則不會明顯感覺黑潮存在，雖黑潮方向改變，但整體還是往北，目前從台東以北的各個海巡隊依然在自己轄區海域搜索、並未放棄。

黑潮明顯未沿著東部海岸向北。（翻攝自鄭明典臉書）

船舶夜間以探照燈搜索海面，海空同步搜索。（海巡署提供）

