為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    前立委尹令瑛參選斗六市長 蘇治芬：我相信她的能力

    2026/01/13 13:25 記者黃淑莉／雲林報導
    民進黨雲林縣議員張維崢（左）、蔡岳儒（右）共同推薦前立委尹令瑛爭取民進黨提名參加斗六市長選戰。（記者黃淑莉攝）

    民進黨雲林縣議員張維崢（左）、蔡岳儒（右）共同推薦前立委尹令瑛爭取民進黨提名參加斗六市長選戰。（記者黃淑莉攝）

    前立委尹令瑛今（13日）宣布代表民進黨投入雲林縣斗六市長選戰，前立委蘇治芬在臉書PO文支持，並說，她相信尹令瑛的能力，可以喚起為人母的責任共同守護這片土地。

    尹令瑛今天上午11點30分在民進黨議員蔡岳儒、張維崢陪同召開記者會，在蔡、張等人共同推薦之下，決定爭取民進黨提名，參加斗六市長選舉。

    尹令瑛現年69歲，擔任過村長、縣議員、立委，有18年未擔任公職，這次重出江湖，尹令瑛表示，斗六市是雲林20鄉鎮市中唯一綠營沒執政過的地方，是一個有趣、迷人的城市，有許多中間選民，以她的經歷條件及態度，這場選戰是一個很大的挑戰，也是有機會及改變，相信斗六市民會與她站在一起為斗六努力，讓斗六發光發熱。

    蘇治芬在個人粉專PO文，指尹令瑛告訴她想參選斗六市長時，她說這是場不可能的任務，當時她也想到鄭南榕為了言論自由，自焚而付出生命，葉菊蘭代表言論自由的價值，在台北參選立委時打的就是一場「母親的聖戰」。

    蘇治芬表示，她相信尹令瑛的能力，也相信以母親的生命嗅覺，可以喚起為人母的責任，共同守護這片土地。

    前立委蘇治芬PO文，支持尹令瑛，相信她的能力。（擷圖自蘇治芬臉書）

    前立委蘇治芬PO文，支持尹令瑛，相信她的能力。（擷圖自蘇治芬臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播