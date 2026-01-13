民進黨高雄市長初選勝出 賴瑞隆強調 「不會有分裂的問題」

賴瑞隆強調大家都是高雄隊，「不會有分裂的問題!」（記者李惠洲攝）

民進黨高雄市長初選今（13日）公布結果，由賴瑞隆勝出，他受訪時表示第一時間已致電陳其邁市長，也會安排時間向陳其邁請益；外界憂心黨內是否有分裂的隱憂，他則強調大家都是高雄隊，「不會有分裂的問題!」

賴瑞隆表示，他第一時間已向賴清德總統報告初選結果，未來將全力爭取中央支持，包括總統、行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴及各部會資源，結合地方力量，推動高雄持續發展。

他強調，第一時間也致電陳其邁市長，將安排時間向陳其邁請益，過去10年不論他擔任立委或在市府服務期間，都與陳其邁共同合作，兩人都是「政策控」、「緊緊緊」。

媒體詢問是否擔憂黨內出現分裂？賴瑞隆強調，初選結果公布後，第一時間幾位參選人都已清楚表達態度，「我想不會有分裂的問題」，4人都是一路由高雄栽培出來的民意代表，也深受高雄市民支持，「我們都是高雄人、都是高雄隊」。未來他將全力爭取其他3位同志，及所有市民與從政夥伴的支持，一起守住高雄、守護高雄，讓城市持續進步發展、延續光榮。

針對後續如何面對初選對手與整合，賴瑞隆認為，其他3位對手都是非常優秀同志，這段時間雖然競爭激烈，民調結果也相當接近。他再次向3位兄弟姊妹表達感謝，初選只是過程，沒有個人勝負，大家都是為高雄全力以赴。他也會向3位初選對手請益溝通，把他們競選期間的政見與政策，納入整體施政藍圖，並延續陳其邁、陳菊過去累積的重要政績，在高雄過去2、30年努力的基礎上持續前進。

