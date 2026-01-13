藍白8度封殺國防特別條例 綠委轟：時間是台灣不可逆的資源

民眾黨立委劉書彬（中）在程序委員會中，與國民黨立委立場一致，投下反對票，否決民進黨團提案。（記者劉信德攝）

立法院程序委員會今日討論16日及20日院會議程，藍白再度以人數優勢，將議事日程草案提報院會處理。攸關1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、今年度中央政府總預算案仍無法付委審查。民進黨立委范雲表示，藍白不審定議程，已經是第8次封殺國防預算，時間是台灣不可逆的資源，無論是孩子的教育、台灣的防衛責任，不要再阻擋總預算及國防特別條例。

國民黨團書記長羅智強表示，賴清德總統踩國軍，欠薪第13天，預算卡關都是因為賴總統，立法院編列的合法預算，包括警消退休保障、地方財政的需要，以及公教年金的停砍，行政院通通不編，口口聲聲喊國防卻欠薪，編現比嚴重不足，有武器沒軍人，賴總統有想解決這個問題嗎？

請繼續往下閱讀...

羅智強指出，針對新興計畫、新增項目有急迫性的預算，行政院可以提案，請立法院通過同意動支，即便總預算還未審完，如果民進黨真那麼關心這些預算，就按照預算法跟立法院提案，但這些民進黨都沒做。

羅智強說，藍白已經在會商，針對新興計畫彙整出能同意動支的項目，包括老舊校舍、長照、TPASS及生育補助等，民進黨政府只會造謠擺爛，怠惰不提案，作為造謠抹黑的柴火，希望週五院會能看到民進黨的新興計畫提案，不要當擺爛的政府。

民進黨立委沈伯洋則表示，總預算包含新興計畫已經於去年8月送到立法院，藍營稱新興計畫要另提出，是史無前例的要求，政府一整包總預算一直躺在立法院，等到現在仍未審查。國防特別條例也持續阻擋，藍營的理由是沒有幫國軍加薪，但國民黨完全執政8年期間，只幫國軍加薪一次，民進黨執政9年來加了4次，到底是誰在欺負軍人？

沈伯洋指出，所有薪水的調整都涉及政府的財政紀律，這是行政權的一環，針對物價等因素逐步調整，除了薪水，還需要好的裝備、武器及訓練，要從每一個層面來照顧國軍。藍白根本不是在關心國軍，是不敢審查國防預算，因為一審查，國人就能透過直播看到他們在砍國防預算、欺負軍人的嘴臉，所以才在程序委員會一直喊為軍人加薪，以掩飾不敢審查國防預算的事實。

登記發言結束後，會議主席民進黨立委沈發惠先表決民進黨團提案，贊成8人，反對10人，不通過；國民黨立委盧縣一提案獲10人贊成，8人反對，將議程草案提報院會處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法