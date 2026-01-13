伊朗爆發流血示威 外交部：在伊國人共5名 籲僑胞提高警覺

外交部發言人蕭光偉13日說明，領務局上週已更新旅遊警示訊息，提醒旅伊國人及僑胞務必提高警覺，注意自身安全。（資料照）

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到血腥鎮壓。外交部發言人蕭光偉今（13）日說明，我國在伊朗目前共有5名國人，人員皆平安，領務局上週已更新旅遊警示訊息，提醒旅伊國人及僑胞務必提高警覺，注意自身安全。

蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，領務局已於1月7日更新旅遊警示訊息，說明當地發生大規模抗議事件，衝突未見平息，提醒旅伊國人及僑胞務必提高警覺注意自身安全。

蕭光偉表示，外交部目前密切關注伊朗情勢，並與我國轄管伊朗業務的駐杜拜辦事處保持聯繫，同時持續透過僑民僑胞聯繫網路，與當地國人保持聯繫。

蕭光偉說明，目前在伊朗共有5名我國國人，人員一切都平安，我國駐杜拜辦事處也將依照相關緊急應變計劃，進行應處，做好保護僑民的工作，外交部也將持續關注情勢發展，滾動調整旅遊警示，採取必要因應措施。

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到血腥鎮壓。外交部發言人蕭光偉13日說明，領務局上週已更新旅遊警示訊息，提醒旅伊國人及僑胞務必提高警覺，注意自身安全。（圖擷取自外交部領務局網站）

