遊俄辦中國一次性旅遊護照喪失台灣身分 網紅「花爺」分享真實案例

有國人赴俄羅斯旅遊，聽信旅行社所言申辦中國一次性旅遊護照，返台後被取消台灣身分。圖為莫斯科紅場。（資料照）

旅遊網紅「花爺」近日在社群上分享一起真實案例，她聲稱有民眾誤信中國旅行社宣稱「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」等話術，因此申辦中國一次性旅遊護照，但回台後就收到移民署通知，最終被取消台灣身分。對此，移民署今天重申，依據現行法令，台灣地區人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，違者將喪失台灣地區人民身分。

花爺說，最近很多人去俄羅斯玩，會從中國出境，中間的停泊點是中國；這時旅行社會說，可以代辦俄羅斯簽證，也可以快速通關，實際上是申請了一次性的中國邊境旅遊護照，回台後就有人因此被取消台灣身分。

請繼續往下閱讀...

依據台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1規定，「台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照」，違者，將喪失台灣地區人民身分及其在台灣地區選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣地區設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣地區之戶籍登記。

據悉，近來確實有少數國人因此喪失台灣身分，但人數並不多。這些個案大多都是被人檢舉，或是相關單位接獲情資、通報，展開調查，確認這些國人確實曾經請領中國一次性旅遊護照。

移民署說，若接獲其他機關或民眾檢舉，國人在中國設有戶籍或領用中國護照、身分證或定居證，會依行政程序法查證並通知當事人說明後，再依規定通報戶政事務所依權責辦理。

至於遇到這樣的情況，是否還有挽救方式？對此，移民署也說，根據現行「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」規定，申請者必須符合「對台灣地區國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻」、「有助於台灣地區整體利益」、「基於人道考量」等條件，接著向移民署提出申請回復我國國民身分。

移民署指出，這件事在戶籍上，等於是從「中國人變成台灣人」，因此移民署通常要跟陸委會、國安局等相關單位進行跨部會審核，才能決定核准與否。

網紅花爺分享見聞經驗。（取自花爺IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法