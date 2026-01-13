黃國昌赴美談軍購？ 葉耀元狠酸：被叫去罵一頓可能性更高

黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌11日率團出訪美國，稱此行是要去美國談軍購、關稅，消息曝光引外界關注。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元大酸，「黃國昌一行人都要準備回台灣了，我還是不知道他在美國見了誰談了什麼」。

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文提及，「關稅？你在飛機上關稅將至15%的消息就出來了，關你什麼事？軍購？你們天天跟國民黨在那邊擋預算擋國防，美國要跟你談什麼？與其說是談，抓你們去罵一頓的可能性還更高。」

葉耀元酸說，「所以哪位大神可以幫忙解惑一下，最喜歡高調的民眾黨與黃國昌，這次為什麼如此低調而且不透明呢？為什麼為什麼為什麼？」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「他被AIT叫去拉正，國昌心裡苦，但是國昌不說」、「老師在飛機上用WIFI談出來的啦！」、「小草神醫說黃國昌一去就15%，效率驚人贏到吐啦」、「黃國蔥之心路人皆知，藉機收割的美夢，被美國狠狠打臉反將一軍，也是剛好而已」。

報導提及，黃國昌今天在登機返台前表示，他過去10多個小時密集拜會聯邦政府的重要部會，針對國人關心的高關稅、軍購議題，與美方廣泛真誠地交換意見，也反映許多台灣人民心中的憂慮。他強調，民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，當台灣內外交相迫，執政黨卻選擇擺爛的時候，在野黨有責任要撐起國家。

閃電訪美稱談關稅、軍購 黃國昌：反映台灣人民心中憂慮

