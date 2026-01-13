為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌赴美談軍購？ 葉耀元狠酸：被叫去罵一頓可能性更高

    2026/01/13 15:07 即時新聞／綜合報導
    黃國昌。（資料照）

    黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌11日率團出訪美國，稱此行是要去美國談軍購、關稅，消息曝光引外界關注。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元大酸，「黃國昌一行人都要準備回台灣了，我還是不知道他在美國見了誰談了什麼」。

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文提及，「關稅？你在飛機上關稅將至15%的消息就出來了，關你什麼事？軍購？你們天天跟國民黨在那邊擋預算擋國防，美國要跟你談什麼？與其說是談，抓你們去罵一頓的可能性還更高。」

    葉耀元酸說，「所以哪位大神可以幫忙解惑一下，最喜歡高調的民眾黨與黃國昌，這次為什麼如此低調而且不透明呢？為什麼為什麼為什麼？」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「他被AIT叫去拉正，國昌心裡苦，但是國昌不說」、「老師在飛機上用WIFI談出來的啦！」、「小草神醫說黃國昌一去就15%，效率驚人贏到吐啦」、「黃國蔥之心路人皆知，藉機收割的美夢，被美國狠狠打臉反將一軍，也是剛好而已」。

    報導提及，黃國昌今天在登機返台前表示，他過去10多個小時密集拜會聯邦政府的重要部會，針對國人關心的高關稅、軍購議題，與美方廣泛真誠地交換意見，也反映許多台灣人民心中的憂慮。他強調，民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，當台灣內外交相迫，執政黨卻選擇擺爛的時候，在野黨有責任要撐起國家。

    相關新聞請見︰

    閃電訪美稱談關稅、軍購 黃國昌：反映台灣人民心中憂慮

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播