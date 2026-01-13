綠營嘉義縣長初選今晚民調 黃榮利籲鄉親支持「不向權勢低頭」

黃榮利掃街拜票爭取支持。（取自黃榮利臉書）

民進黨嘉義縣長初選民調今晚執行民調作業，由立委蔡易餘、嘉義縣議員黃榮利捉對廝殺，黃榮利今天上午持續向鄉親拜票，他表示自己從政40年，有大半輩子都站在風口，不向權勢低頭，只為替那些被忽略的人發聲，呼籲鄉親在初選民調支持他，讓嘉義縣的未來不再被少數人所掌控。

根據民調辦法，民進黨中央黨部上午10點抽籤選出執行縣市，當晚6點至10點30分由3家民調公司同步執行室內電話民調，隔天上午10點將公布是否達到問卷有效樣本數，若達成有效樣本，10點30分會邀請參選人或代表開封民調數字。

請繼續往下閱讀...

黃榮利今天在臉書發文，表示自己沒有龐大的政治資源，「但我有的，是你們一路的陪伴與不放棄，你們每一次站作伙，都是我繼續往前的理由！」

黃榮利說，嘉義縣不該被特定派系壟斷，公共資源來自人民，也該回到人民身上，公平用在真正需要的地方，他知道很多被派系打壓的人，不是沒有眼淚，只是習慣把委屈吞下去，很多看不慣縣府將資源長期供養派系的人，不是不想改變，只是期待一次次落空，他會把求新、求好、求變的力量團結起來，讓每一個努力的人，都能有公平的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法