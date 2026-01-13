為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陪黃國昌快閃美國！林子宇PO合照：沒住宿、已在等待轉機回台

    2026/01/13 13:13 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨主席黃國昌（圖左）週日（11日）突宣布率團訪問華府，並稱此行是要去美國談軍購、關稅，引發外界議論。今日（13日）午間隨行的民眾黨前國際部主任林子宇（圖右）發文透露，已經在芝加哥等待轉機要回台灣。（圖擷自臉書）

    台灣民眾黨主席黃國昌（圖左）週日（11日）突宣布率團訪問華府，並稱此行是要去美國談軍購、關稅，引發外界議論。今日（13日）午間隨行的民眾黨前國際部主任林子宇（圖右）發文透露，已經在芝加哥等待轉機要回台灣。（圖擷自臉書）

    台灣民眾黨主席黃國昌週日（11日）突宣布率團訪問華府，並稱此行是要去美國談軍購、關稅，引發外界議論。今日（13日）午間隨行的民眾黨前國際部主任林子宇發文透露，已經在芝加哥等待轉機要回台灣，並稱這次省住宿、連進去家「餐廳」吃飯都沒時間。

    林子宇於11點43分在臉書發文指出，「在芝加哥等待轉機要回台灣了！報平安能坐下來休息的時候才感覺到餓，買了此行第十杯咖啡，還有唸書時偶爾會吃的Dunkin’ sausage cheese croissant （機場也沒有什麼便宜的選擇），上一餐是會議中間半小時在旁邊的星巴克買了個類似的組合」。

    林子宇也稱，「身體不累，但看到酸言酸語倒是心累，沒有住宿、快閃出訪，因為台灣很多事刻不容緩；至於浪費公帑更好笑，我負責處理事前作業，誰負擔旅費我豈不知道，為了酸而酸實在可笑，我們省住宿、連進去家「餐廳」吃飯都沒時間，只為抓緊時間精準拜會各單位，其中不少老朋友熟面孔，順道跟他們說一聲我還要打2026選戰，看到大家在各自崗位努力其實也挺好的」。

    林子宇也提到，「身為幕僚，對此行我心存感激，返台後除了向國人交代外，也有地方行程等著我，就繼續努力吧！」

    該文發出後有部分網友留言質疑「不好好審查預算，大老遠跑去美國，說是為台灣做了什麼，那就讓人民看看你們到底做什麼」、「還在飛機上美國就宣布15%關稅了」，不過在留言區仍有許多人留言表達支持。

    台灣民眾黨主席黃國昌週日（11日）突宣布率團訪問華府，並稱此行是要去美國談軍購、關稅，引發外界議論。今日（13日）午間隨行的民眾黨前國際部主任林子宇發文透露，已經在芝加哥等待轉機要回台灣。（圖擷自臉書）

    台灣民眾黨主席黃國昌週日（11日）突宣布率團訪問華府，並稱此行是要去美國談軍購、關稅，引發外界議論。今日（13日）午間隨行的民眾黨前國際部主任林子宇發文透露，已經在芝加哥等待轉機要回台灣。（圖擷自臉書）

