震撼彈！前立委尹令瑛宣布代表民進黨參選斗六市長

民進黨雲林縣議員張維崢（左）與蔡岳儒（右）強力推薦前立委尹令瑛參選斗六市長。（記者黃淑莉攝）

前立委尹令瑛今（13日）在雲林縣議會民進黨團辦公室由議員蔡岳儒、張維崢等人聯合推薦之下，宣布將代表民進黨參選下屆斗六市長選戰。尹令瑛指出，斗六市是雲林20鄉鎮市中唯一綠營沒執政過的地方，外界認為是場impossible（不可能）任務，但也可以拆開說是IM Possible（我，可能的），她強調，這是一場挑戰，但也是機會及改變的選戰。

尹令瑛現年69歲，曾任村長、1屆雲林縣議員、1屆立委，已有18年未參選，對於重出江湖投入對綠營是艱困選區的斗六市長選戰，尹令瑛表示，雖18年未參與選舉，但對政策、地方發展很關心，與地方人士也都有保持連繫，這次民進黨找不到人，加上地方人士力薦，經過考量，孩子都大了，且對斗六市熟悉，在斗六選過3次選舉，日常生活也都在斗六，對斗六也有很多想法，有機會可以讓斗六更進步，因此決定參選。

尹令瑛強調，這不單是一場市長選舉，更是一場關於「責任」與「翻轉」的行動，斗六作為雲林的政經中心，不應淪為單一派系的封地，她呼籲渴望改變的市民集結力量，衝破派系枷鎖，以專業領航、行動實踐，共同翻轉。

蔡岳儒表示，尹令瑛從政經歷完整，也是縣內第1位當過立委回來選鄉鎮市長，以她的歷練、地方服務經驗及在中央部會爭取相關資源，她絕對是斗六市長最佳人選。

張維崢指出，尹令瑛勇於承擔這項挑戰、任務，相信以她的政通人和可以來雲林及斗六市希望，挑戰斗六市長她是不二人選，黨內多位議員強力推薦。

前立委尹令瑛宣布代表民進黨投入斗六市長選戰。（記者黃淑莉攝）

