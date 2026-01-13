北市人均負債降 財政局提目標：今年降至2萬

台北市財政局長胡曉嵐說明北市債務狀況。（記者何玉華攝）

台北市政府財政局今（13）日表示，台北市政府加速減債，自台北市長蔣萬安上任以來，1年以上公共債務累計減債274億元，人均負債由3.6萬元下降至2.6萬元，今年目標將人均負債降至2萬元；另籌措重大建設資金，繼2024年發行100億元永續發展債券，今年第1季將再度發行。

財政局長胡曉嵐說明，為改善財政體質，達成加速減債目標，自2023年至2025年，公共債務從2022年的898億元，逐年降為824億元、729億元、624億元，累計減債274億元，人均負債由3.6萬元下降至2.6萬元；另去年度追加還本20億元，今年總預算案編列還本106億元，如經議會審議通過並執行，蔣萬安4年任期減債金額累計將達400億元，平均每年減債100億元，人均負債可降至2萬元。

請繼續往下閱讀...

財政局表示，加速還債可以減少債息支出，挹注到市政建設，後續仍將視財政狀況評估加碼還債可行性。此外，為籌措重大建設經費，北市府在2024年1月率先發行永續發展政府債券25億元，同年3月再發行75億元，累計達100億元，今年預計再度發行，金額尚待確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法