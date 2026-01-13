為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    我官員赴中參與APECM用何種證件？ 外交部曝有一「模式」

    2026/01/13 12:42 記者黃靖媗／台北報導
    外交部國組司司長孫儉元今日針對我國官員如何赴中參與APEC相關活動說明，並表示，去年12月他赴中與會時並未受中方打壓，在外交部努力溝通協商下，出入境皆安全、順利。（記者黃靖媗攝）

    今年亞太經濟合作會議（APEC）由中國主辦，外交部國組司司長孫儉元去年12月已赴深圳出席首場「非正式資深官員會議」（ISOM）。針對我國後續能否順利與會，以及以何種旅行證件赴中與會，孫儉元今日表示，「目前有個模式，但模式內容不方便在此說明」，去年12月他赴中與會時並未受到打壓，在外交部努力溝通協商下，出入境皆安全、順利。

    孫儉元今日於外交部例行記者會表示，APEC今年第一次「資深官員會議」（SOM）由於農曆春節因素較早舉行，預計於2月1日至10日在中國深圳舉辦，我國作為APEC完全會員一向積極參與，即便今年由中國辦會，我國目標仍沒有改變，做各項準備積極參與。

    孫儉元表示，今年我國參與APEC目標除了提升我國在APEC能見度外，也希望在APEC相關議題與其他成員經濟體交流，甚至扮演領導角色。

    孫儉元進一步指出，外交部希望本屆參與APEC能平等參與、確保與會人員的人身安全，已經與相關各方溝通協調，也希望中方作為主辦會員，能遵循其他會員主辦APEC會議的慣例，並實踐APEC相關規定，平等對待我國，並確保我國各部會與會人員人身安全。

    我國官員赴各APEC會員經濟體出席活動，通常以簽證進出，但台人赴中難以申請簽證，若使用「台胞證」恐有矮化疑慮。孫儉元說明，外交部與中方在近一年的溝通協商後，目前已針對一項模式達成共識，但模式內容目前不方便說明。

