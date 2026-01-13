議員揭北市敬老卡交通政策缺失 社會局回應了

台北市今年2月1日起，搭乘敬老愛心計程車的單趟補助點數，從65點提高至上限85點，不過復康巴士、無障礙計程車扣點上限未一併調整。（新北社會局提供）

台灣高齡人口激增，各縣市紛紛強化敬老政策，台北市今年2月1日起，搭乘敬老愛心計程車的單趟補助點數，從65點提高至上限85點，期望進一步擴大長者出行的彈性，不過北市議員張斯綱今（13）日發現，行動不便長者使用復康巴士，以及復康通用計程車（無障礙計程車）的頻率最高，但並未納入隨敬老卡升級政策，希望能一併納入。北市社會局回應，支持放寬使用愛心卡點數扣抵車資85元的門檻，整體預算可負擔程度仍需評估。

張斯綱提出書面質詢表示，今年敬老愛心卡點數由480點擴增至600點，同時一般愛心計程車單趟補助扣點上限，也由65點提高至上限85點，政策方向在於提升長者外出便利性，進一步擴大長者在日常生活、交通與醫療上的使用彈性，雖然相關交通補助政策雖已升級，但仍有缺失，有民眾反映，行動不便長者，最常使用的復康巴士、復康通用計程車（無障礙計程車），仍維持車資須超過85元才能扣點的規定，且扣點上限依然是65點。

請繼續往下閱讀...

張斯綱認為，相較之下，一般計程車補助已提高單趟85點，但是真正依賴復康運具、乘坐輪椅或行動不便，持有敬老愛心卡的長者，卻出現「點數再多也用不到」的情況，不符照顧弱勢的政策初衷。

張斯綱也要求社會局、交通局及公共運輸處，在二週內召開跨局處正式會議，並於一個月內提出具體政策改善方案，將復康巴士及復康通用計程車納入敬老愛心卡升級項目，並在今年7月與敬老卡點數擴增政策同步上線實施。

社會局回應，考量重度、極重度身心障礙者，難以使用大眾運輸工具，台北市現行已訂有復康巴士車資比照計程車費率計算，三分之二由台北市補助，另外三分之一由使用者自付的補助機制。

社會局也承諾，支持放寬使用愛心卡點數扣抵車資的85元門檻，提升重度、極重度身心障礙者使用愛心卡交通優惠權益，不過仍須評估整體預算可負擔程度，實際預算可負擔程度，仍需評估整體財政狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法