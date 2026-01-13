為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    鄭麗文：國民黨新北市長參選人協調順利 盼農曆年前完成提名作業

    2026/01/13 12:15 記者余瑞仁／桃園報導
    國民黨主席鄭麗文受訪證實，新北市長人選目前協調順利，可望農曆年前完成提名作業。（記者余瑞仁攝）

    國民黨主席鄭麗文受訪證實，新北市長人選目前協調順利，可望農曆年前完成提名作業。（記者余瑞仁攝）

    年底縣市長選舉，外傳國民黨對新北市長提名將不採初選、以協調產生人選，國民黨主席鄭麗文今（13）日證實說，相關協調、溝通相當順暢，順利的話，希望能在農曆年前完成提名作業。

    新北市長選情，藍營目前只有新北市副市長劉和然與台北市副市長李四川有表態參選。鄭麗文表示，國民黨就新北市長選舉提名，中央黨部與地方黨部一直非常積極地進行相關的協調跟溝通，就她所知，到目前為止都還算非常順暢，也非常順利，因此可望能夠透過內部協調產生人選，如果說一切順利的話，希望能在農曆年前可以完成提名作業。

    至於藍白整合問題，鄭麗文說，國民黨一定是先完成提名，如同民眾黨也會也在部分縣市會先完成他們的提名，等兩黨提名確定人選後，就會開始啟動兩黨協商，最後透過兩黨的共識，可能會採取公開的、類似初選的機制，如進行民調等，反正會有一個一樣的過程來完成「藍白合作」，最後決定如何來共推人選。

    對於外傳國民黨對宜蘭縣長提名提出「3個條件」，鄭麗文說，組發會對此已經鄭重澄清過了；她強調，國民黨在全台灣所有的提名，都是按照規章跟遊戲規則，沒有針對任何特別的縣市提出特別的、或者是額外的條件，那些都是誤傳。

