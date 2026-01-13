藍推眷改條例耗資逾2千億 經民連批：圖利千萬富翁 北市佔大宗

經民連指出，如全數適用「國軍老舊眷村改建條例」，由國家出資改建，依近年都市精華地段房屋造價每建坪20萬元計算，總興建經費估算高達2109.6億元。（記者經濟民主連合提供）

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商「眷改條例修正草案」，國民黨立委羅智強提案放寬1996年前興建眷村納國家出資改建，該案最快本週院會進行處理。經濟民主連合今天指出，符合羅智強擴大國軍老舊眷村改建適用範圍的軍眷集合住宅，全台共計78個社區，3萬8141戶，佔最大宗的為台北市，政府投入經費將超過2千億元，批評國民黨利用納稅錢幫坐擁黃金地段國宅的屋主免費修繕房屋，圖利特定人從千萬富翁變成億萬富翁。

現行眷改條例第3條第1項規定：「本條例所稱國軍老舊眷村，係指『於中華民國69年12月31日以前』興建完成之軍眷住宅，具有下列各款情形之一者：一、政府興建分配者。二、中華婦女反共聯合會捐款興建者。三、政府提供土地由眷戶自費興建者。四、其他經主管機關認定者。」羅智強提案將適用範圍改成「本條例（1996年2月5日）公布施行前」興建完成，也就是擴大適用於1981年到1996年2月5日興建完成的軍眷住宅。

請繼續往下閱讀...

經民連智庫研究員黃亭偉表示，根據內政部營建署《國民住宅資料彙編》資料分析，符合羅智強提案，即1981年至1996年2月興建完工，且載明為「眷村改建」的國民住宅共有79個社區，合計3萬9264戶，扣除其中已核定都市更新計畫並已完工的正義新村1123戶，共3萬8141戶，推估總建坪達105萬4821坪。如全數適用「國軍老舊眷村改建條例」，由國家出資改建，依近年都市精華地段房屋造價每建坪20萬元計算，總興建經費估算高達2109.6億元。

經民連智庫經濟與社會政策中心分析，這3萬8141戶中，佔最大宗的為台北市，共有44個社區，計2萬2671戶；新北市共10個社區，計共3225戶，高雄市共10個社區，計8077戶。值得注意的是，提案人羅智強的選區大安區，即有8個社區，佔眷改條例草案影響戶數11.5%，是所有行政區劃中佔比最高的區域。

經民連研究員林芯羽指出，羅智強所在選區大安區，有8個國宅，分別為正義東村1期、正義東村2期、泰順國宅、泰順2期、成功國宅、 成功國宅剩餘地、大安國宅、大安國宅2期，地址位於忠孝東路3段、泰順街、復興南路及建國南路；王鴻薇選區中山區有4處國宅，為長春國宅、興安新村、圓山2村及實踐新村，位處長春路、復興北路、龍江路及通北街；賴士葆選區文山區則有1處國宅， 軍功國宅位於和平東路4段，鄰近捷運木柵站。在寸土寸金的台北市，上述國宅所在之地通常匯集交通、商業、教育等便利資源。

林芯羽批評，國民黨將居住正義掛在嘴邊卻只想討好這些黃金蛋黃區的選民，利用國民的納稅錢幫這些坐擁黃金地段國宅的屋主免費修繕房屋，而無視全台危老建築，漠視租屋族權益，眼裡只有選票，卻要權益被國民黨忽略的全國人民為這項只有少數人能夠享受到的錢坑法案買單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法