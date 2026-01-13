1/21提名賴瑞隆戰高雄市長 民進黨：初選民調沒任何問題

民進黨今（13日）公布2026年高雄市長初選民調結果，由立委賴瑞隆勝出。（記者李惠洲攝）

民進黨今（13日）公布2026年高雄市長初選民調結果，由立委賴瑞隆勝出，民進黨預計於本月21日中執會正式通過提名。民進黨發言人韓瑩說明，選對會預計下週提報中執會通過，昨晚初選民調執行非常順利，且民調機構非常具有公信力，一天內完成要求份數，沒有任何問題。

民進黨高雄市長初選四強鼎立，由立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺與國民黨對手柯志恩進行對比式民調。經抽籤，民進黨12日晚間6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200份有效樣本數。

民進黨今表示，民進黨秘書長徐國勇今指派副秘書長何博文全程和4位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場4位候選人代表，過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

民進黨發言人韓瑩受訪說明，今天公布2026年高雄市初選民調的結果，根據稍早的開封結果，最高的是賴瑞隆；後續提名程序，將經由下週選對會提報中執會後通過。

媒體詢及，有專家質疑如何在短時間內完成高份數樣本。韓瑩回應，關於高雄市長初選民調，以及以往民進黨進行初選模式，其實都已經行之有年了。

韓瑩指出，初選民調份數根據民調中心昨天的回報，一切都非常順利地執行，這些民調機構也都是非常具有公信力，他們執行都非常順利，所以在一天內就可以完成所要求的份數，沒有任何問題。

民進黨發言人韓瑩說明，昨晚高雄市長初選民調執行非常順利，且民調機構非常具有公信力，沒有任何問題。（記者陳政宇攝）

