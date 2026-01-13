立院三讀》二親等車籍同身障者戶籍免牌照稅 麥芽啤酒花進口免關稅

立法院長韓國瑜。（記者劉信德攝）

立法院會今天三讀修正通過「使用牌照稅法」第7條條文修正案，增訂身心障礙者二親等親屬車籍與身障者同一戶籍者，供該身心障礙者使用的車輛，可適用免徵使用牌照稅優惠。另為協助台灣本土啤酒產業發展，今天也三讀通過「海關進口稅則」部分稅則修正案，將啤酒原料麥芽及啤酒花的稅率調整為免稅。

使用牌照稅法現第7條第1項第8款原條文內容規範，因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。三讀通過的條文明訂，因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶、同一戶籍二親等以內親屬所有，或二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。

請繼續往下閱讀...

「海關進口稅則」原規範「未烘製麥芽、烘製麥芽」的關稅為7.5%、「霍布花（蛇麻毬果），未經研磨或製粉或呈團粒狀者」、「霍布花（蛇麻毬果），已研磨或製粉或呈團粒狀者；啤酒花精」的關稅分別為15%、7.5%，三讀修正條文通過將上述啤酒原料皆調降為免稅。

財政部日前審查時表示，雖國庫署評估調降麥芽及啤酒花關稅關稅稅損恐約7435萬元，但降稅後可提升國產啤酒市場競爭力，預估增加1億6974萬元租稅收入，扣除關稅稅收損失，稅收淨效益將達到9539萬元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法