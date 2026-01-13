為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院三讀》二親等車籍同身障者戶籍免牌照稅 麥芽啤酒花進口免關稅

    2026/01/13 12:30 記者劉宛琳／台北報導
    立法院長韓國瑜。（記者劉信德攝）

    立法院長韓國瑜。（記者劉信德攝）

    立法院會今天三讀修正通過「使用牌照稅法」第7條條文修正案，增訂身心障礙者二親等親屬車籍與身障者同一戶籍者，供該身心障礙者使用的車輛，可適用免徵使用牌照稅優惠。另為協助台灣本土啤酒產業發展，今天也三讀通過「海關進口稅則」部分稅則修正案，將啤酒原料麥芽及啤酒花的稅率調整為免稅。

    使用牌照稅法現第7條第1項第8款原條文內容規範，因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。三讀通過的條文明訂，因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶、同一戶籍二親等以內親屬所有，或二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。

    「海關進口稅則」原規範「未烘製麥芽、烘製麥芽」的關稅為7.5%、「霍布花（蛇麻毬果），未經研磨或製粉或呈團粒狀者」、「霍布花（蛇麻毬果），已研磨或製粉或呈團粒狀者；啤酒花精」的關稅分別為15%、7.5%，三讀修正條文通過將上述啤酒原料皆調降為免稅。

    財政部日前審查時表示，雖國庫署評估調降麥芽及啤酒花關稅關稅稅損恐約7435萬元，但降稅後可提升國產啤酒市場競爭力，預估增加1億6974萬元租稅收入，扣除關稅稅收損失，稅收淨效益將達到9539萬元。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播