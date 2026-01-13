陳昭姿力推代孕合法化引爭議 石明謹連拋5問

懷孕示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

立法院衛環委員會8日審查「人工生殖法修正草案」，民眾黨立委陳昭姿全力爭取代理孕母法制化，引發激烈討論。對此，曾任職北市交通警察大隊的球評石明謹提出個人5大疑問，並詳述個人對於代孕議題可能面對的現實、倫理層面、產權等看法，予以外界參考與討論。

石明謹今發文提及，第1點，很多人在爭取同婚時強調：「任何人都有追求幸福的權利」，為何需要代理孕母的人，就沒有爭取幸福的權利？

「任何人都有追求幸福的權利」，想要找代理孕母的人，如果覺得請別人幫他生下有自己血緣的孩子才是幸福，當然也有完成其幸福願望的權利。

然而，同性婚姻並不會造成別人實質上的傷害，懷孕本身就是一種賭上性命的行為，對身體造成的傷害也不可逆，我從來沒聽過有人說她懷孕時好爽好舒服，也沒看過任何一個醫學報告說懷孕很安全，每個嬰兒保證都頭好壯壯。簡單來說，代理孕母的本質是「把自己的快樂，建築在別人的痛苦上」。

而且代理孕母會涉及第三人（代理孕母），甚至可能涉及第四人（尚未出生的新生命），追求幸福沒有問題，但有可能損及他人，所以條件必須非常、非常、非常嚴格。

石明謹接著提出第2點，「雖然會對別人造成傷害，但是只要有給足夠的酬勞，或是雙方你情我願，有什麼不行？」

石明謹說，在寒冷的冬夜裡，不想出門，所以叫了外送服務，這其實也是一種讓別人去承擔痛苦，自己享受快樂的行為，自己花錢讓別人去忍受寒風，讓別人騎機車在危險的街頭穿梭，吃到東西感覺幸福，外送員賺到錢也感到幸福。

不過，即使是這麼簡單的交換，都會有很多的問題，例如：報酬要如何計算才合理、需不需要保險、平台會不會剝削，至今也還在爭論不休，何況是懷孕這麼重大的風險。

例如：器官買賣，有人給我錢，我歡喜甘願切一個腎給他，也沒有什麼不好，為什麼法律上要加以限制？又例如，「我拿自己的錢買毒品，吸到自己爽歪歪，我覺得吸毒就是我的幸福，為什麼我沒有自由吸毒的權利？」

石明謹指出，因為大家都知道，身體器官如果拿來買賣，或是吸毒成為常態，會衍生很多道德上的風險，甚至會形成犯罪，所以在法律上加以限制，也有人主張開放器官買賣或是開放吸毒，這也是一種對自由權利的解放，理念上並沒有不對，但重點是界線在哪裡，需要非常、非常、非常仔細的討論。

「不過就是生個小孩，現在不是叫大家多生一點嗎？代理孕母會有哪些問題？」石明謹分析，首先是生理上的風險，如前所述，懷孕本身就是一種風險極高的行為，懷孕要承受各種身體上的不適，甚至可能因此喪命，也會出現死胎、畸形兒、遺傳疾病等等可能，而發生這些生理上的狀況，不但危及性命，還會形成雙方互訟。

其次是「產權」問題，代理孕母會出現「生母」跟「法定父母」，在國外的案例中，有生母跟胎兒產生情感，不願意離開自己生下的嬰兒，雙方互相爭奪。也有法定父母反悔或是離婚了，不想養小孩。有出現新生兒有缺陷，法定父母不認帳，生母也不想養，結果被棄養的。

再來是剝削或是權力不對等問題，我們先不論商業孕母，就算是利他型代孕，對於營養金、生活費、交通費、醫藥費等等，都可能出現爭議與剝削，也可能出現利用親情或是社會地位上的權勢，逼迫他人代孕的可能。

最後是道德上的爭議，甚至是犯罪，例如：有人明明身體健康，單純只是為了不想承受懷孕的麻煩與風險，就花錢請別人代孕。也有人覺得自己的基因超棒，請人代孕生了20幾個小孩。更是有犯罪集團利用代孕的方式，做人體實驗、販賣嬰兒器官。

石明謹坦言，「這些都是少數的案例，美國1年有1萬人做代理生育，有爭議的只有幾十件，很多問卷調查都說委託者跟代理者都很滿意」。

我們當然不能預設每個代理孕母的個案都有問題，任何事情都是可以有價交換的，只要法律上保護周到，讓想要追求「擁有自己基因的小孩」這種幸福的人，能夠完成自己的夢想，另一個人又願意犧牲、願意賭命幫忙代孕，最後雙贏，只有少數有問題，超讚的對不對？

然而這正是邏輯上的矛盾之處，爭取代理孕母合法化，是為了法律限制了少數人的權利，因為無法自己生育的人的痛苦，不是那些大多數生理正常的人可以理解的，但是面對這些代理孕母可能發生的爭議，卻又覺得那些案例只是少數，我們可以忽略這種少數痛苦的可能性。

石明謹說，「我不完全反對代理孕母，或許可以用法律上的詳細規定，來防止各種爭議與不幸事件發生的機率，可以用嚴格的執法來減低藉此犯罪的機率，然而我們不可能全然避免這些悲劇，我們的法律真的考慮仔細了嗎？我們真的準備好承受這些可能的衝擊了嗎？」

石明謹反問，「最後一題，你們幸福了，那我呢？」「任何人都有追求幸福的權利」，我們都在談傳宗接代是一種幸福，或是孕母拿多少錢算值回票價。但是，不知道整件事情，最重要的另一個當事人，那個可能被生下來的孩子，他是怎麼想的？

他願意這樣被生下來嗎？如果他的誕生，面臨了倫理上的爭議甚至是犯罪，那誰來彌補他的不幸呢？如果他出生之後，因為生理狀況不好，被棄養了，他可以好好的成長嗎？我們都有選擇幸福的權利，他，有選擇幸福的權利嗎？

法律上其實有一個「出生權」的爭辯，那就是人到底有沒有決定自己出生與否的權利？如果一個生命知道自己生下來之後，會有身體瑕疵，他能不能選擇不出生？如果他知道自己將來不會順利的成長，或是成長之後會窮困潦倒、病痛纏身，他能不能選擇不出生？

這也是墮胎權的爭議之一，到底誰有權利去決定一個生命，應不應該出現在世界上？或是應該消失在世界上？這問題到目前為止還沒有答案，但至少還是循著大自然的機制去運作，而代理孕母極高限度的打破了這個機制，更增加了這個法邏輯上面的難題。

石明謹最後說，「除了現實問題之外，我願意為了這些極少數中的極少數，可能在代理孕母過程中產生不幸的生命，多想想。」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「從『壯世代』到『代理孕母』。總預算沒過，但民眾黨急著通過代孕法案，是「利之所趨」吧？司馬昭之心路人皆知！」、「替他們說真心話，他們只想賣子宮，至於會不會賣到代理孕母喪命？不關他們的事」、「關乎生命的事卻被隨便對待，這樣的一群人如果有了權力會有多可怕」、「代孕不是不行，但前提是要有相關配套辦法一起出來」。

