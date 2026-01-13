為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台美關稅15％《紐時》搶先報 林楚茵：黃國昌不只薪水小偷還是無恥收割機

    2026/01/13 12:38 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    美國媒體報導，台美關稅協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠。對此，民進黨立委林楚茵表示，黃國昌提案延會結果不審預算，自己跑去美國「畢業旅行」，拿關稅當藉口，其實是被叫去訓話，不只是薪水小偷，還是無恥收割機！

    林楚茵在臉書PO文表示，黃國昌赴美要「談關稅」，還沒下飛機，紐約時報就報導台美關稅談判接近完成，將降至15%！行政院談判團隊數個月努力的成果，黃國昌這時候飛過去是要搶什麼功？

    林楚茵指出，去年的黃國昌，左打政府團隊「談判黑箱」，右罵川普總統「認知錯誤」，今年的黃國昌，搖身一變成「雲端談判專家」，人還沒到關稅就談好了！華府資深人士透露美方安排此行的真正目的：「當面向黃國昌重申，強化台灣國防實力刻不容緩，希望民眾黨展現台灣一致對外。白話翻譯：叫你別再擋國防預算！」

    林楚茵直言，黃國昌提案延會結果不審預算，自己跑去美國「畢業旅行」，拿關稅當藉口，其實是被叫去訓話。不只是薪水小偷，還是無恥收割機！

