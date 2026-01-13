高雄市長初選出線 賴瑞隆：與市民一起邁向下個黃金10年

民進黨高雄市長黨內初選由賴瑞隆勝出。（賴瑞隆團隊提供）

民進黨2026年高雄市長初選結果今天（13日）揭曉，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最終由賴瑞隆勝出。回顧2015年3月，賴瑞隆臨時辭官投入立委黨內初選，因現金不夠、還由好友們幫忙湊錢，最後一刻才完成登記；這回他有備而來，喊話穩健接棒、延續高雄進步，要為高雄未來做更多承擔，與全體市民一起邁向下一個黃金10年。

賴瑞隆今年52歲、政治幕僚出身，擔任立委前曾是高雄縣市合併後、陳菊團隊首任新聞局長，後轉任海洋局長，新聞局長任內邀黃色小鴨游高雄、請五月天為城市代言，堪稱政務官時期代表作，也被視為高雄港灣巨型IP與演唱會經濟的早期示範。

幕僚與政務官經歷促成賴瑞隆身段柔軟、擅於協調的能力，給外界穩重、溫和形象，但他行事風格仍有許多堅持，看好目標就全力向前，沒把握的則會謹慎應對。

以黃色小鴨為例，當時在不被看好、欠缺資源情況下，他獨自帶著懂德語的科長遠赴海外接洽，結果打動創作者霍夫曼，帶著黃色小鴨首度造訪台灣。

他第一次選立委過程也很另類，事先根本沒被列入可能人選，直到黨內登記截止日才傳出這匹黑馬，再憑藉組織能量與個人辛勤努力，以不到一個月時間擊敗另名在地資深議員，大選再戰勝前國民黨立委林國正。

參與其中的綠營人士回顧，當時險些超過登記時間，登記費最後一筆差額還是從提款機領出，緊急送往市黨部；賴瑞隆也沒辜負團隊，憑藉自身努力加團隊相挺，順利進入立院，至今連任3屆，連19次獲公督盟評鑑優秀立委。

這回投入高雄市長黨內初選，賴瑞隆不像10年前臨時披掛上陣、而是有備而來，他喊出10年市政、10年立委完整歷練，再搬出黃色小鴨、五月天等政績喚起鄉親回憶，並彙整立委期間為高雄爭取6千多億元建設經費的問政成果，卯足全力爭取認同。

其選區所在的前鎮小港也有許多重大建設案，包括亞洲新灣區、大林蒲遷村、南星國際機場、205兵工廠舊址都更等，都讓賴瑞隆有機會在公共政策中大量曝光；他則強調早已參與高雄成長，希望為高雄承擔更多未來，宣示要與全體市民一起邁向下一個黃金10年。

賴瑞隆將代表民進黨參選下屆高雄市長。（賴瑞隆團隊提供）

