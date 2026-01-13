藍推眷改條例修法 綠營質疑涉圖利 國防部建議維持現行條文

立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，討論「眷改條例」、「公共電視法」及「選罷法」等修法草案。（記者陳逸寬攝）

立法院長韓國瑜今天召集朝野黨團協商，研商「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案」案。國民黨立委羅智強提案修法讓屋齡已36年的慈仁八村可遷入萬隆新社，但國防部建議維持現行條文，因慈仁八村案已於104年間經最高行政法院判決定讞，不符合眷改條例的規定。

經民連今召開記者會公布羅智強眷改2.0「老舊眷村」清單，指根據內政部營建署《國民住宅資料彙編（2004年版）》資料分析，符合羅智強提案，即1981年至1996年2月興建完工，且載明為「眷村改建」之國民住宅共有79個社區，合計39264戶，扣除其中已核定都市更新計畫並已完工的正義新村（忠孝復興SOGO旁）1123戶，共38141戶，推估總建坪達105萬4821坪。如全數適用國軍老舊眷村改建條例，由國家出資改建，依近年都市精華地段房屋造價每建坪20萬元計算，總興建經費估算高達2109.6億元。

​ 羅智強在協商時表示，國防部多次告訴他，按照這次眷改條例第三條的修正內容，受影響的只有慈仁八村的50戶眷戶，沒有其他的對不對？（國防部點頭），謝謝國防部的正面回應。所以這次眷改條例的修正，當然就不包括所謂已經改建完成的成功國宅、大安國宅，還有像是建南新村、建國新村、富台一村、電生二村等已經完成改建的國宅，是不是？沒錯嘛（國防部點頭）。

羅智強表示，非常感謝國防部的澄清，經民連最近一直在造謠，指這次修法過了，政府要幫在大安區坐擁精華地段的國宅屋主進行免費的房屋重建，要投入大量的國家資源，讓千萬富翁變成億萬富翁。國防部剛已經再次的確認，只有慈仁八村的50戶，而且是遷移，不是改建。

羅智強說，他要告訴這些法盲的律師，眷改條例所稱的老舊眷村，是指在中華民國69年12月31日以前興建完成的軍眷住宅，就以他們造謠的成功國宅為例，成功國宅適用的是被廢止的國民住宅條例，「它已經不是眷村了，根本不會在這一次的修法當中受到影響」；再者，慈仁八村是遷移，不是改建，國防部已經幫慈仁八村等27個村子蓋好了房舍（萬隆新社）。該房舍花了5億元興建，每年花1200萬元維護管理費養蚊子，繼續空著是無底洞。

羅智強稱修法是讓國防部三贏

羅智強說，過去他和國防部溝通，因為當年國防部的疏失，導致慈仁八村無法遷進去，雖然國防部內部已經進行懲處，但為什麼要慈仁八村來扛這個疏失，卡住他們沒有辦法遷過去。第一，這個歷史共業要徹底解決；第二，不要每年花1200萬元養蚊子。羅強調，他告訴國防部「我沒有要修法」，是請國防部告訴他要怎麼解決這歷史共業，國防部去年12月31日還跟他說，他們再來努力看看，上週他請教國防部，「國防部說什麼？沒有修法沒辦法解決啦，直接給我這個結論」，那他今天修這個法律，讓國防部三贏，到底是哪裡不對？造謠造成說全台國宅全部都要花幾千億元改建，有這樣造謠的方式嗎？

柯建銘質疑修法涉圖利 警告不要「公然違法」

不過，民進黨團總召柯建銘表示直指羅智強是「公然違法」，慈仁八村本來就不符合眷改條例，為了去滿足它修法是圖利罪，慈仁八村行政訴訟已經輸了，法官判出來的東西立法院可以說不承認？國防部怎麼可能與羅一起去犯「貪污治罪條例」？檢察官可以按圖索驥的，為了民間的個案去修法，這不是圖利什麼是圖利？不要公然違法。

國防部表示，國防部建議維持現行的條文，第一，本案已經在104年間經最高行政法院判決定讞，不符合眷改條例的規定；第二，眷改基金到去年11月已經累積短絀1千50億元，尚有529億元不適用的營地周轉金代繳還國庫，修法通過將增加眷改基金的負擔。基於法律的安定性以及眷改工作的一致性與公平性，建議維持現行條文。

民進黨團幹事長鍾佳濱說明，慈仁八村（78年落成）當年不符合眷改資格卻被列入老舊眷村改建計畫，國防部103年懲處當年業務負責人，當年行政院在85列入老舊眷村計畫是有問題的，105年4月大法官決議不受理釋憲聲請。當時包括大法官、高等行政法院都認定這個案子有人謀不臧，從開始就是不對的事情，難到要個案修法讓它變成對的嗎？而馬英九卸任前行政院急急忙忙把這個個案修法送進來，蔡英文接任才函請行政院撤回本案。現在屋齡36年比其他大安區超過40年的還要年輕，這是公平問題。

