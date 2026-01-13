藍白修法刪公視董事延任條款 李遠：員工權益會在內耗中度過

藍白提案修法刪除公視董事延任條款，文化部長李遠表示，若在此時機點取消延任，每個人都不合法，公視會重新面臨動盪不安，最慘的是員工權益，他們會在內耗中度過。（取自直播畫面）

第8屆公視董事審查會議上個月底在文化部召開，最終只有4位候選人通過，未達組成門檻。立法院長韓國瑜今天召集朝野黨團協商「公視法」修正草案，藍白提案刪除公視董事延任條款，文化部長李遠表示，若在此時機點取消延任，每個人都不合法，公視會重新面臨動盪不安，最慘的是員工權益，他們會在內耗中度過。最終延任條款未達共識，韓國瑜裁示第16條送院會處理，第49條維持現行條文。

立法院長韓國瑜今天召集朝野黨團協商「公共電視法第16條及第49條條文修正草案」等案。現行「公視法」明定，董事任期屆滿6個月前，應依規定改聘，董事任期屆滿未及時改聘時，延長職務至新聘董事就任時為止。民眾黨團提出「公視法」第16條修正草案，刪除公視法現行條文裡董事延任規定，盼盡速讓公廣集團治理回歸正軌；第49條則明定條文經修正通過後，自民國114年5月20日施行。

國民黨立委羅智強提案規範，有下列情形之一者，不得依前項規定延長職務：一、未於任期屆滿六個月前，依第十三條規定提名。二、提名經審查委員會否決，未於一個月內再行提名。前項第二款情形，已延長職務者，自補提期限屆滿之翌日起當然解任。本條修正施行後，有違反第三項之情事，延長職務之董事當然解任。

李遠表示，「萬年董事」名稱非常不好，這跟「萬年國會」不一樣，萬年國會領薪水，萬年董事沒領薪水，他們卻背負萬年董事的罵名，繼續為公民的公視付出。「萬年董事」不是因為延任條款，而是每次選任時不斷被推翻，第四屆開始968天、第五屆58天、第六屆967天，第七屆前面每一天都不是因為董事會不肯換，而是一次一次被「刪掉」，他這一任背負了歷史共業。

李遠說，他曾經懇求大家，能否在他這一任結束恩恩怨怨，今年7月1日是公廣集團20週年，他提出名單後請大家好好審查讓它過。公視很多新頻道各自面臨新的問題，像是華視、TaiwanPlus，一存在問題就開始了，不是這一任董事很差，「我承認我推不出來是我的錯，但原因是歷史共業，沒人願意在這種情況下，被大家一直罵、一直刪掉。」

李遠強調，他很慶幸自己終於提出名單了，他覺得名單非常經得起考驗，有一半的組成是原來繼任的名單，因為原來的董監事在3年前大家都共同贊成他做，結果一模一樣的悲劇重演，他提出14個人被刪掉10個，只剩4個；他很快會組第2次、第3次，「如果在這個時機點取消延任，每個人都不合法，公視會重新面臨動盪不安，最慘的是員工權益，他們會在內耗中度過。」

民眾黨團副總召張啓楷回應，拖延沒有如期提出人選確實是政府很大的問題，且這次並沒有跟各個政黨討論，如果要解決問題，就要廣納人才，開大門走大路。羅智強也提到，在蔡政府時期、民進黨團國會多數時曾徵詢在野黨公視董監事，「為什麼這一屆文化部長做不到？」

李遠說，黨政軍退出媒體的重點是，立法院依照黨團個各自派出評議委員就已經代表立法院了，若人選還要靠雙方、政治意識型態協調，這變成政黨的手又伸進台灣媒體最後一塊淨土。

