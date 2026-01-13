為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    頭部槍傷影響鼻腔！ 連勝文對菸味極度敏感 感謝蔣萬安無菸政策

    2026/01/13 11:10 即時新聞／綜合報導
    連勝文力挺蔣萬安無菸政策，並提到他個人因為頭部槍傷後遺症，對於菸味極為過敏，這項政策對他來說實在是天大的好消息。（資料照）

    連勝文力挺蔣萬安無菸政策，並提到他個人因為頭部槍傷後遺症，對於菸味極為過敏，這項政策對他來說實在是天大的好消息。（資料照）

    台北市長蔣萬安日前宣布將推動「台北無菸城市」計畫，以「原則禁止、例外開放」的方式，盡可能設置吸菸區或吸菸室。前國民黨副主席連勝文12日在臉書發文提到，他個人因為頭部槍傷後遺症，對於菸味極為過敏，這項政策對他來說實在是天大的好消息。

    連勝文提到，他的鼻腔受到10幾年前的頭部槍傷影響，對於特殊味道過敏，尤其對於菸味感到十分不適，平常參加應酬或公開活動，要是不幸與癮君子處於一室，對他來說簡直是折磨，好幾次他實在受不了滿屋子菸味，只好先落跑、跟主人告辭。

    連勝文表示，過去他在美國街上走路時三不五時會聞到大麻味，也會把他嗆到不停打噴嚏，可說是狼狽不堪，所以蔣萬安市長這個政策，相信也幫助了許多像他一樣害怕或不喜歡菸味的民眾。

    連勝文建議，北市府在推動政策時，是否也考慮一下公共場所的室內吸菸問題？是否能鼓勵餐廳、旅館等室內公眾場所，也能規劃出來供癮君子使用的場地，才不會強迫不抽菸的人，因同處一間而吸進大量二手菸。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播