頭部槍傷影響鼻腔！ 連勝文對菸味極度敏感 感謝蔣萬安無菸政策

連勝文力挺蔣萬安無菸政策，並提到他個人因為頭部槍傷後遺症，對於菸味極為過敏，這項政策對他來說實在是天大的好消息。（資料照）

台北市長蔣萬安日前宣布將推動「台北無菸城市」計畫，以「原則禁止、例外開放」的方式，盡可能設置吸菸區或吸菸室。前國民黨副主席連勝文12日在臉書發文提到，他個人因為頭部槍傷後遺症，對於菸味極為過敏，這項政策對他來說實在是天大的好消息。

連勝文提到，他的鼻腔受到10幾年前的頭部槍傷影響，對於特殊味道過敏，尤其對於菸味感到十分不適，平常參加應酬或公開活動，要是不幸與癮君子處於一室，對他來說簡直是折磨，好幾次他實在受不了滿屋子菸味，只好先落跑、跟主人告辭。

連勝文表示，過去他在美國街上走路時三不五時會聞到大麻味，也會把他嗆到不停打噴嚏，可說是狼狽不堪，所以蔣萬安市長這個政策，相信也幫助了許多像他一樣害怕或不喜歡菸味的民眾。

連勝文建議，北市府在推動政策時，是否也考慮一下公共場所的室內吸菸問題？是否能鼓勵餐廳、旅館等室內公眾場所，也能規劃出來供癮君子使用的場地，才不會強迫不抽菸的人，因同處一間而吸進大量二手菸。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

