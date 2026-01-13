為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲稱陳昭姿「完成代孕立法才離任」 謝震武：為何要我們的法案解決你黨內問題

    2026/01/13 12:02 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立委陳昭姿（左）、民眾黨創黨主席柯文哲（中）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

    民眾黨立委陳昭姿（左）、民眾黨創黨主席柯文哲（中）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲訂下的「2年條款」將屆，包括黃國昌在內等不分區立委即將在2月1日卸任，可唯獨陳昭姿不用，柯出面解釋稱當初延攬陳昭姿簽的是「代孕條款」，完成推動代孕法案後才離任。對此，臉書粉專「打馬悍將」轉發政論節目「新聞面對面」主持人謝震武於節目上質疑「為什麼你要解決你黨裡面的兩年條款問題，是要我們的法案？」粉專大酸，「一下子就突破盲點了」。

    粉專「打馬悍將」發文並附上圖卡，圖卡內容顯示「柯文哲：要通過代理孕母法陳昭姿才會落實『2年條款』。政論節目主持人謝震武：為什麼你要解決你黨裡面的兩年條款，是要我們的法案？為什麼我們的法案要過，讓你解決你的事？」

    「打馬悍將」直呼，「不愧是律師，一下子就突破盲點了」。網友看到貼文後相繼留言，有人說「連謝震武都看不下去了！」、「簡單明瞭」、「代理孕母是個後患無窮的法案，將來會衍生出非常多的問題，他們會把問題丟給政府！叫政府去解決」。

