陳佩琪選台北市長？ 詹凌瑀：不是給民眾黨演「救夫記」舞台

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

九合一選舉腳步越來越近，不斷有聲音傳出前民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪出來選台北市長，小草們也都看好。對此，媒體人詹凌瑀表示，黃國昌別鬧了！台北市長選舉不是給你們民眾黨演「救夫記」的舞台！

詹凌瑀在臉書PO文表示，看到黃國昌在那邊拱陳佩琪選台北市長，還要大家「百分之百尊重」，真的只有一句話：請放過台北市民好嗎？黃國昌你自己新北市長到底敢不敢選都還在那邊扭扭捏捏、試水溫，現在竟然好意思把陳佩琪推出來選首都市長？你是把台北市當成收容所，還是把選舉當成兒戲在耍？說真的，陳佩琪除了是柯文哲的太太，她還有什麼資格角逐首都市長？

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀指出，這段時間以來，大家對她的印象是什麼？在臉書上發文當「第三壺鈴」狂帶風向，是為了明顯涉貪的柯文哲不斷喊冤，無視證據在那邊喊司法迫害，還是那個到現在都解釋不清，為什麼要頻繁操作ATM存入大筆現金的詭異行徑。

一個連自己帳戶金流都講不清楚、整天只會情緒勒索喊冤、缺乏法治觀念的人，黃國昌你竟然覺得她是「強力的母雞」？這已經不是「情人眼裡出西施」，這是把選民當白痴！台北市需要的是有治理能力的市長，不是需要一個只會發臉書抱怨、像個愚婦一樣盲目護航的政治代理人。

黃國昌，如果你想把民眾黨當成你們的宗教團體經營，那是你家的事；但請不要把台北市長選舉當成笑話看。台北市民沒欠你們家，不用被迫看這場荒謬的鬧劇！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法