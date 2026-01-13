雷虎要告網紅Cheap 周軒：看國昌老師會不會幫你

雷虎將對網紅Cheap（圖中戴帽者）提告，周軒昨發文提及雷虎引用法條與相關罰則，並說：「Cheap好好找律師吧，看國昌老師會不會幫你。」（資料照）

雷虎11日發布重大訊息指出，針對YouTuber「Cheap」在影片惡意影射雷虎科技淪為特定股東之金融操作工具，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反證券交易法之告訴。政治工作者周軒昨（12）日在臉書發文提及雷虎引用法條與相關罰則，並說：「Cheap好好找律師吧，看國昌老師會不會幫你。」

周軒提到：「Cheap 這下好笑了，惹到上市公司雷虎發重大訊息要告人。」周軒表示，雷虎引用的證交法155條第一項第六款：「對於在證券交易所上市之有價證券，不得有下列各款之行為：六、意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料。違反規定者，對於善意買入或賣出有價證券之人所受之損害，應負賠償責任。」

罰則方面則是「第 171 條 有下列情事之一者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金：一、違反第二十條第一項、第二項、「第一百五十五條第一項」、第二項、第一百五十七條之一第一項或第二項規定。」周軒表示：「最輕三年起跳，可能還要賠償因為看了你的頻道賠錢的人。Cheap 好好找律師吧，看國昌老師會不會幫你。」

許多網友在周軒貼文底下留言：「這下貴了，不能再說他cheap了~」、「這下expensive了~」、「要找那個康乃馨的法學博士了QQ」、「法盲只會推說綠共打壓，那種頻道就是吸引這類人~」、「cheap 曾表示自己『林北財富自由沒在怕』雷虎法務加油！」、「支持提告，以正視聽。」

律師林智群昨日也在臉書發文提及此事件，並強調：「便宜哥有聲量後就開始飄了，對自己不懂的事情都要講一下，他的SOP就是，他不懂的，就是弊案。現在人家公司要提告了。」

