    政治

    傳台積電在美國增蓋5廠 國民黨批賴清德只想讓美國再次偉大

    2026/01/13 09:40 記者施曉光／台北報導
    媒體人尹乃菁2月1日即將就任國民黨文傳會副主委。（截圖自尹乃菁臉書）

    針對美國紐約時報報導，美國對台灣特別關稅將比照日本15%，但台積電要在美國再蓋5個晶片廠，即將就任國民黨文傳會副主委的媒體人尹乃菁今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時表達感慨與氣憤，她強調，台積電還要再投資美國5個廠，不知道賴政府與美國方面到底達成多少協議？賴清德總統應該念茲在茲的是讓台灣不再墜落，卻只想讓美國再次偉大，令台灣民眾傻眼！

    尹乃菁表示，與台灣產業性質接近且具競爭關係的韓國，可以和美國政府就特別關稅議題談得這麼好、這麼早，反觀台灣竟然過去一整年都沒有結果，讓台灣企業像是在「盲盒」一樣，而且賴政府對外說明時都很空洞，「什麼都沒說」，最近美國大法官要對美國總統川普的特別關稅政策做出判決，如今台美談出來的15%是不是會化為烏有？而過去這一年來，台灣產業界承擔了多少，有多少中小企業放無薪假，並已累積7000多人！

    她還說，自己認識幾個台灣重要汽車大廠，他們過去每個月都像「過鬼月」，而且賴政府在過去一年沒有提出解方，「每天混日子」，我對美談判代表、行政院副院長鄭麗君都在「唬弄民眾」。

    有關民眾黨主席黃國昌突然宣稱前往美國談關稅與軍購議題，尹乃菁表示，要等黃國昌回來後告訴大家，到底見了什麼人，談了什麼，而且她蠻好奇，在這個敏感的時間點上，到底美國方面可以告訴民眾黨什麼談判進度，得到什麼成果？如果美方能以開誠布公的態度面對一個台灣的在野黨，賴政府沒有道理對民眾三緘其口，「這是一個糟糕、屈從美國政府的談判團隊！」

