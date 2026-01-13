為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    美媒搶先曝關稅將降至15％ 黃帝穎：不讓黃國昌「割稻尾」

    2026/01/13 09:35 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    美媒消息透露，台美即將達成關稅協議，美國將把對台灣出口商品的關稅稅率從20%調降至15%。對此，律師黃帝穎表示，台美關稅降為15%紐約時報搶先報，凸顯美國對印太戰略及台灣地緣政治掌握高度精細，不讓黃國昌「割稻尾」。

    黃帝穎在臉書PO文表示，《紐約時報》報導，川普政府正接近與台灣達成一項貿易協議，內容包括將台灣出口至美國關稅稅率降至15%，並要求台積電承諾在亞利桑那州再興建至少5座晶圓廠設施。台美協議已歷經數月談判，目前正進行文本審議與修訂，最快可望於本月對外宣布。

    黃帝穎指出，黃國昌率民眾黨高調訪美聲稱談關稅及國防，儘管黃國昌過去的政治標準是「會期中」出國的立委，花納稅人的錢，痛批「你好膽就上飛機看看」，還酸其他立委卸任前出國是在畢業旅行，但黃國昌自己「會期中」出國則改口自稱「我們撐起國家」。

    黃帝穎續指，黃國昌還來不及下飛機完成自稱的「我們撐起國家」前，美國紐約時報即先報導台美關稅降為15%，理由是「台美雙方經過數月協商，協議文本已進行法律審視，預計本月可公布。」，等於正式宣告關稅與黃國昌無關。

    黃帝穎直言，關稅不讓黃國昌「割稻尾」，完全表現出美國對印太戰略及台灣地緣政治掌握的精細程度。

