尹乃菁將任國民黨文傳會副主委 曾演出「零日攻擊」引側目

媒體人尹乃菁曾與國民黨主席鄭麗文搭檔主持「火線雙嬌」節目，2月1日將就任國民黨文傳會副主委，今（13）日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時，有網友爆料她曾經參與被國民黨質疑的「零日攻擊」演出，她解釋，就只是客串一個角色，而且後來才知道該片背後有去年罷免藍委發起人曹興誠等人投資，「如果事前知道，我可能就不會去演」，不過，隨後她又改口只是玩笑話，並強調把拍片酬勞捐出來買奶茶請大家喝。

以共軍攻台為假想，探討戰爭狀態下台灣社會的「零日攻擊」，在去年被藍營從黨中央到立院黨團抨擊搞意識形態，是綠營利用國庫的錢拿來做為搞認知作戰、大賣「芒果乾」，當時藍營還擔心該片會成為綠營罷免藍委的「催票工具」。

對於主持人詢問是否有參與「零日攻擊」演出？尹乃菁回應，她一向支持台灣各種戲劇創作，過去也參與不少，當時是「零日攻擊」製作單位邀請她參與演出，她知道能在公廣集團播放一定背後有政府的支持，但她就是扮演、客串一個簡單的角色，飾演一名總統候選人，就類似前民眾黨主席柯文哲這種第三黨的總統候選人，投票日當天在某個投票所發生爆炸後，討論選舉是否應該繼續進行。

尹乃菁還說，她是後來才知道，原來該片背後有曹興誠等人出資，「如果事前知道，我可能就不會去演」，但隨後她又改口「不過這是開玩笑」。

對於主持人關切，是否未來會被扶正擔任文傳會主委一職？尹乃菁表示，頭銜問題對她不重要，當初鄭麗文邀她出任文傳會副主委，就是為了今年的選舉，現任文傳會主委吳宗憲參選宜蘭縣長，一旦投入選舉，希望文傳會的工作能順利進入排定議程，但她也強調，宜蘭縣長提名要等初選機制，藍、白兩黨也還要協調，就看未來吳宗憲會站在什麼位子，她並又一次強調，頭銜不重要，而且鄭麗文有告訴她，可能會一直擔任副主委，她沒有關係。

尹乃菁指出，她是失聯40年的國民黨員，如今已經登記恢復黨籍，而且既然接任黨職，為了避免被民進黨做文章，將辭去廣播節目「飛碟午餐」節目主持人工作，對於未來的新工作，她強調，新時代的宣傳需要不同的思維，要結合AI並運用民眾的想法，「不設限的發想」，高手在民間，以創意並結合AI創造出影音、MV等文宣，這些都是國民黨很需要的，希望能把局面活化起來。

對於傳出本月底「國共論壇」要登場，尹乃菁說，具體情況她不了解，但大家慣稱的「國共論壇」，「早就不叫這個名字」，前國民黨主席連戰時代是稱為兩岸文化經貿論壇，而且目前還有很多相關細節有待溝通中，她並強調，兩岸可以互相學習的議題，本來就應該多溝通討論，台灣因為國際環境艱困，無法參與國際組織，如果能有管道與中國大陸溝通交流，對台灣非常有幫助，例如大型災難的防災兩岸有很多可以溝通之處，希望民進黨不要只想給國民黨扣紅帽子、搞鬥爭，「國民黨比民進黨更像執政黨」。

