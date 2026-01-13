為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    美媒曝關稅降至15％ 葉耀元：黃國昌要去跟誰談什麼？

    2026/01/13 13:03 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌11日率團出訪美國，並稱此行是要去美國談軍購、關稅，引發外界議論。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌11日率團出訪美國，並稱此行是要去美國談軍購、關稅，引發外界議論。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌週日（11日）率團出訪美國，並稱此行是要去美國談軍購、關稅，引發外界議論，不過美媒隨即也傳出消息，台美即將達成關稅協議，美國將把關稅稅率從20%調降至15%。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文直言，這顯示賴清德政府成功的保持我國目前對美國的基礎進口限制，之前針對美國產品完全以零關稅的方式開放的擔憂也不會發生，且台積電加大在美國的投資，也不會讓台積電變成美積電，他也為此質疑「所以黃國昌是要去美國跟誰談什麼東西？」

    葉耀元在臉書發文分享這則消息，並提出4點看法。其一，賴清德政府成功的保持我國目前對美國的基礎進口限制。換言之，之前擔心因為必須對美國產品完全以零關稅的方式開放所帶來的衝擊，尤其是在農業上的影響，並不會發生。這是我國關稅談判的一大勝利（因為韓國跟日本都沒有這樣的條件）。

    其二，看起來川普在意的就是台積電在美國的生產率，所以只要加大台積電在美國的投資，關稅就可以推進。感覺其他產業在美國的投資，似乎對川普來說不太重要。不過美國作為全球最大的市場，台商大幅往美國移動仍然會是一個不變的趨勢。

    其三，他也強調，台積電加大在美國的投資，也不會讓台積電變成美積電，因為台積電最核心的資源是台灣訓練出來的工程師，而這些工程師很多「根本不想在美國生活」（台灣生活其實真的比美國要來的有趣多了）。目前美國的教育體系也沒辦法複製台灣的電機領域訓練模式，所以概念上我們根本不需要擔心這個問題。而且兩國人才大幅度的交流與互動，這會讓台美之間的關係更為緊密。

    其四，他在文末也提出疑問，「所以黃國昌是要去美國跟誰談什麼東西？？？」其他網友也紛紛諷刺「可能原本要收割，結果被媒體提前報導？」、「你們不要這樣，超速仔說不定在機場或飛機上就視訊或傳訊談好了啊」、「只要見到某個前官員就算成功」、「國昌老師好厲害喔！在飛機上就談好關稅」、「可以談到麥當勞薯條加大不加價我就支持他」。不過也有網友認為「靠欺騙就還是可能收割，畢竟時間沒有差很多。台灣沒有放棄溝通的本錢」。

