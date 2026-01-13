台南傑出外交官謝柏輝猝逝 外交部長林佳龍親赴慰問

外交部長林佳龍（左3）頒發獎章給謝柏輝公使家屬。（圖由台南市府提供）

出身台南的駐印度代表處謝柏輝公使於去年末執行公務時因身體不適猝然辭世，得年52歲。昨（12）日外交部長林佳龍率亞東太平洋司林昭宏司長親赴謝公使老家慰問致哀，並頒發楷模獎章、外交獎章、2等服務獎章給家屬，以感念謝公使畢生對台灣外交的付出與貢獻。台南市長黃偉哲獲悉後也同樣深表悼念，並表示，謝公使的離世，不僅讓台南痛失一位傑出子弟，更是台灣外交界的巨大損失。

謝柏輝出生台南，進入外交部後歷任駐越南代表處政治組長、亞東太平洋司副參事、亞東太平洋司副司長兼台灣日本關係協會副秘書長、駐印度代表處公使等職，熟稔東南亞與南亞外交事務，更是鋼琴、高爾夫球的能手，透過高超的琴藝與球技，收穫許多真摯國際友誼。他日前在新德里宴請台印兩國合作拍攝的電影團隊時突感身體不適，送醫後宣告不治，這個悲痛的消息也讓許多曾與謝公使接觸過的人士同感驚愕不捨，目前謝公使的骨灰已經由家人帶回台灣長眠故土。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，台灣外交處境艱難，謝公使將一生貢獻在印太區域的外交事務上，即便在生命最後一刻，仍為著積極推動台印的友好關係與合作恪盡心力，他為台灣外交鞠躬盡瘁的精神，值得每一個台灣人、台南人的感佩和紀念，如今謝公使已為國家打完美好的最後一仗，願謝公使安息，並盼他的親友節哀。

外交部長林佳龍（中）親自至謝柏輝公使家中慰問。（圖由台南市府提供）

謝柏輝公使父親（左1）分享公使生前的外交歷程。（圖由台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法