蔣萬安要推無菸城市 何孟樺：2年前提建議、吸菸區公告仍是1份PDF

台北市議員何孟樺說，2023年她就提出「吸菸區地圖」的建議，市府至今仍只有1份PDF文件公告，也沒有具體位置。（資料照，記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安提出仿東京推動「無菸城市」，以「原則禁止、例外開放」的方式，盡可能設置吸菸區或吸菸室。民進黨籍台北市議員何孟樺說，她於2023年在警政衛生部門質詢，就提出北市菸害防治工作有3大缺失，2年過去了，市府至今仍只有1份「輔導設置戶外定點吸菸區一覽表」，質疑過去3年任期，「蔣市長到底在做什麼呢？」批評「無菸城市」儼然又是1個任期結束前的政策支票，上演「三年一事無成、一朝政策買票」的口號治市，看不到做出實事。

何孟樺說，蔣萬安要效法東京打造「無菸城市」，預計「年底前」提出具體方案，儼然又是1個任期結束前的政策支票，令人不禁想問：「過去3年，蔣市長到底在做什麼呢？」她早在2023年，就在警衛部門質詢指出，北市的菸害違規件數不減反增，表示防治工作有3大缺失，包括宣導、稽查人力不足。禁菸區、吸菸區標示不明確。欠缺市層級的細緻基本統計調查。

請繼續往下閱讀...

何孟樺表示，台灣沒有禁絕香菸，成年人都可以在各通路取得香菸。因此，若想要透過空間管理來處理二手菸的危害，在「原則禁止」的同時，必須設置充足數量的吸煙室。2023年質詢時，便建議衛生局效仿日本的「吸菸區地圖」，讓癮君子更容易找到吸菸區，減少一般人受到二手菸危害的機會。但至今仍只有網路公告1份PDF文件，內容只有場所與數量，沒有具體位置，也很難從各種電子地圖或手機應用程式服務中找到。

何孟樺認為，連市府的台北通、城市儀表板上，都很難讓民眾找到GIS視覺化的禁菸區、吸菸區資訊。資訊還停留在PDF文件，怎麼談AI升級；沒有辦法引導癮君子的行為改變，又怎麼做到蔣萬安口中的「無菸城市」呢？蔣萬安對即將結束的任期，繼續開支票、喊口號，上演「三年一事無成、一朝政策買票」，只看到口號治市，卻看不到做出實事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法