Cheap影射雷虎挨告辯「真的沒講什麼」 網轟：裝可憐

知名YouTuber「Cheap」近日發布影片探討樂天集團，後半段卻影射上市公司雷虎科技（8033）淪為特定股東的「金融操作工具」。雷虎昨發布重訊，發出嚴正聲明駁斥，並決定提告。（圖擷自臉書）

針對網紅「Cheap」影射上市公司雷虎科技淪為特定股東的「金融操作工具」，雷虎昨發布重大訊息，嚴正聲明駁斥，強調將對「Cheap」提告。網紅四叉貓透露，「Cheap」尚未公開回應，卻在PTT上發文稱「其實真的沒講什麼」，引發網友質疑「裝可憐」，也有鄉民回文批評「回應就只講對自己有利的」、「影片只提耐斯不提旺旺目的就很明顯了吧」，也有鄉民指出，雷虎早就在2025年7月就澄清過，但「Cheap」沒有查證還直接抄去年6月的報導，「就是沒有校稿才會出現，荒謬的『今年六月』」。

YouTube頻道「Cheap」近日發布影片探討樂天集團，但影片後半段卻大篇幅點名上市公司雷虎科技（8033），影射其淪為特定股東的「金融操作工具」。雷虎昨對此發布重訊，發出嚴正聲明駁斥，痛批「Cheap」惡意言論已涉嫌違反《證券交易法》操縱股價重罪，強調「絕對告到底」！

四叉貓在臉書發文分享，「廉價網紅Cheap被雷虎科技提告，目前Cheap尚未在粉絲團發表回應，不過他有在PTT股票版回應一篇，不知道這篇算不算正式回應」。透過截圖可發現，「Cheap」在PTT（帳號ofpurity）發文聲稱，「耐斯」避重就輕、答非所問，並自稱引用的資訊有寫在重訊和新聞媒體裡，不是捏造的，還說「你們可以去看我影片，其實真的沒講什麼」。

不過針對其發文，後續也有鄉民陸續回文質疑「我看完你的回覆才感覺你避重就輕捏，前面大篇幅在講樂天，怎麼最後面話鋒一轉一直在臭陳冠如董事長，你一下說雷虎，一下雷虎科技，一下回文又說自己在講雷虎生技」、「『雷虎生技虧損多年，今年六月增資價只剩每股15元』？今年2026年1月根本還沒6月，我就覺得這稿真怪，結果Google發現雷虎早就在2025年7月澄清過，這篇由周刊王2025年6月撰寫的文章，因為內文你很多都是抄周刊王內容，而且沒有再次查證。就是沒有校稿才會出現，荒謬的『今年六月』」。

也有鄉民批評「他回應就只講對自己有利的啊，但其實扯到一堆集團，他以為這些集團的法務跟國中生一樣好欺負啊」、「以為有低能草流量就可以把上市公司當作國中生欺負」、「影片只提耐斯不提旺旺目的就很明顯了吧」、「現在爭經營權時拿出半年前被打臉過的報導，這麼巧的便宜剛好看到半年前的周刊王，剛好想做這個主題，剛好忘了查證，還剛好兩派在爭經營權」。

在四叉貓的發文底下網友也紛紛諷刺Cheap「笑死了，有夠孬，跟平常的他根本判若兩人」、「『其實真的沒講什麼』XD」、「希望法庭一定要直播便宜仔受審實況」、「啊不是很秋，裝可憐」、「爛人甩鍋，去跟法官講啦」、「其實就是法院見，反正到時候打官司打輸，再全部賴給清德跟司法不公，就絕對沒有問題了」。

在雷虎科技喊告後，Cheap在PTT（帳號ofpurity）發文聲稱，耐斯避重就輕、答非所問，並稱他引用的資訊有寫在重訊和新聞媒體裡，不是他捏造的，還說「你們可以去看我影片，其實真的沒講什麼」。（圖擷自PTT）

