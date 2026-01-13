黃國昌稱訪美談關稅 美媒先揭降至15％ 吳靜怡諷：被叫去講清楚？

台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間率團前往美國華府進行為期3天的訪問。（資料照）

即將在2月1日卸下立委身分的民眾黨主席黃國昌，週日（11日）突然宣稱率團出訪美國，並稱此行是要去美國談軍購、關稅，引發外界質疑。不過根據美媒消息指出，台美雙方已進入談判的最後階段，美國將把關稅從20%調降至15%。媒體人吳靜怡今晨也發文質疑，從國防預算反覆被擋、到立法院高度對立的政治操作，在國內或許可以包裝成「監督」、「改革」，但美國在意的是台灣「內部風險」，她認為黃國昌代表的不是個人，而是一個政黨和一種政治風險，並諷刺「關稅快談完了，原來黃國昌是被美國叫去當面講清楚？」

將卸任立委的民眾黨主席黃國昌近日突宣布出訪美國華府，引發外界議論，立委吳思瑤批評，黃過去數度批判立委不應在會期中出國，況且本次會期延會也是民眾黨團所提，黃卻自己飛出國，也印證民眾黨所提的延會根本沒有正當性。

吳靜怡在臉書發文指出，根據紐約時報揭露，美國政府已接近與台灣完成貿易協議、對台進口關稅可望降至15%，對齊日韓，代表台灣被正式納入美國可信賴的供應鏈體系，台積電加碼投資則意味著美國半導體戰略正朝向制度化落實，關稅消息已不是單純的經貿新聞，而是戰略協議即將定案的明確訊號。她為此諷刺「關稅快談完了，原來黃國昌是被美國叫去當面講清楚？」

吳靜怡質疑，台灣內部不斷出現，特定在野黨立委與中共敘事高度重疊的疑美、疑軍、疑賴論述！黃國昌也正是在這個關鍵節點「被安排赴美」，時間點之精準，讓人很難單純視為巧合。從國際政治的角度來看，這更像是一場「當面過來給我講清楚」直接進行關鍵政治溝通，當貿易協議進入法律審視、即將公布的階段，美方真正關切的是台灣內部政治是否會在最後關頭失速？擋中央總預算、擋軍購，難道連關稅也要擋？台灣立法院成為新的不確定變數。

吳靜怡表示，從國防預算反覆被擋、到立法院高度對立的政治操作，這些行為在國內或許可以包裝成「監督」、「改革」，但在美方國際戰略夥伴眼中，看的卻是另一件事：台灣的制度，是否仍然具備民主國家的穩定兌現承諾能力？確保台灣能穩定朝向民主供應鏈發展。

吳靜怡直言，關稅快談完了，黃國昌被美方找去，從時序與背景來看，就是提醒國民黨和民眾黨不要在最後階段製造政治變數拖累全台灣的經濟；國防預算可以有辯論但不要無限上綱成杯葛工具；台美合作需要的是制度穩定，而不是國內政治秀場。

吳靜怡在文末也強調，美國不會介入台灣內政，但會清楚劃出紅線，藍白可以吵，但不能在戰略關口失控、挑釁川普，觸碰美國此刻最敏感的政治與經濟紅線。她也為此呼籲，請藍白立委，此刻，請勿拖累台灣蓬勃的科技產業發展！

