即將入獄！ 蔡正元自曝三中案起因：幫馬英九籌錢……

蔡正元即將入獄。（資料照）

前立委、前中影董事長蔡正元在國民黨「三中（中視、中廣、中影）案」遭控違反業務侵占等罪，二審維持一審原判，判刑3年6月，確定入獄。今（12日）晚蔡正元在社群回顧三中案，宣稱起因於2006年甫接任國民黨主席的馬英九無力支付裁撤黨工所需的8億元資遣費，他才臨危受命，出面擔任買家並快速籌得12億元資金，幫助國民黨及時解決財務危機。

蔡正元今晚在臉書發文，「蔡正元博士入獄在即，要跟大家說聲再會！親友抱怨，蔡博士出身華爾街擅長投資，2006年幹嘛籌資去買中影，中影又不是什麼了不起的公司，蔡正元博士聳聳肩笑說，當時只是單純想幫國民黨渡過難關，沒想到民進黨這麼邪惡。」

請繼續往下閱讀...

他接著說，「2005年馬英九當上國民黨主席，大舉裁撤黨工，要支付8億元資遣費，沒想到陳水扁下令銀行抽回國民黨及所有黨營事業的貸款，把國民黨及黨營事業的資金抽得ㄧ乾二淨，根本無力支付黨工資遣費。馬英九迫不得已要緊急籌資，對外宣稱國民黨要退出媒體，假裝出售中視和中廣兩家媒體，但這兩家媒體沒有資產及也沒有獲利，更要民進黨政府批准才能轉手，實際上也賣不了多少錢，只能跟中影綁在一起賣，因為中影有很多很棒的房地產，能賣好價錢，對外宣稱『三中』出售案。」

「問題是在陳水扁的威嚇下，沒有任何人敢出面買『三中』，原先張虔生出錢，余建新出面要買，也在陳水扁脅迫下逼迫張虔生退出，在這個危疑震撼的時刻，馬英九拜託蔡正元博士出手救急。蔡正元博士明知這不是好差事，卻又接到彭淮南暗示，他很擔心國民黨爆發財務危機，會波及股市和金融市場，在考慮幫國民黨渡過危機。蔡正元博士只好臨危受命，在2006年7月底前，出面當買家快速籌資12億元，讓國民黨渡過財務危機。」

蔡正元繼續說：「沒多久就有人出面指控，馬英九賤賣黨產給蔡正元，陳水扁派出檢調單位查辦，ㄧ次偵結，兩次不起訴，查無不法。過了10多年到了蔡英文執政，立刻舊案新辦，2017年以『侵佔中影』為由，羈押蔡正元博士4個月，結果查不到『侵佔中影』的證據，改變說詞編造奇怪的推論，改起訴『侵佔蔡博士自己的公司』，期間卻不斷『偵訊』蔡正元博士，質問馬英九有沒有『賤賣黨產』給蔡博士？欲入罪於馬英九。」

蔡正元整篇貼文都在企圖營造民進黨政治追殺、迫害，如今他才會鋃鐺入獄，但通篇未提作為本案關鍵、中影股權交易平台與受託人的「阿波羅公司」，該公司是蔡正元獨資設立。據法庭資料，中影曾辦理減資，並將減資款約5.8億元信託給阿波羅公司，原意是作為處理中影股權與債務之用，但這筆錢被蔡正元以「阿波羅負責人」身分，透過與自己簽訂契約等方式，將款項挪至其個人帳戶或其妻洪菱霙的名下，用於支付個人房貸、房屋裝潢以及繳納個人信用卡費等私用途徑，也因此他成為三中案唯一被判處有罪且須入獄的人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法