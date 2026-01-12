國民黨2028推鄭麗文選總統？顏若芳：她是中國要的人

台北市議員顏若芳今天在節目《新聞！給問嗎？》接受前立委高嘉瑜訪談。（震傳媒提供）

2028大選仍有2年，外界已在盤點國民黨可能推派的總統候選人，除台北市長蔣萬安近日受命理師分析勝選機率高外，台中市長盧秀燕以及立法院長韓國瑜等人也有討論聲量。台北市議員顏若芳今（12日）接受前立委高嘉瑜訪談表示，雖然沒有人提到鄭麗文，「不過鄭麗文是中國要的人。」

顏若芳說，鄭習會若成，鄭麗文一定會去，呼籲鄭麗文公開告訴中共，台灣民眾認同自己是台灣人的比例已經達到8成多，另外，中共若要溝通、和平，應該將對準台灣的飛彈跟軍演全都撤掉。

高嘉瑜指，鄭習會只是為了鄭麗文個人利益，對台灣來講，大家都冷眼看待，被中國陸海空包圍讓台灣人覺得「在演哪一齣」；難道鄭麗文去見習近平就不會有飛彈、國際杯葛？高嘉瑜認為，中共若要推總統人選，也會推「扶得起來的人」，現在鄭麗文好像沒辦法上得了檯面。

顏若芳則回，鄭麗文在不看好的情況下當選黨主席，而照中廣前董事長趙少康講的：「（中共）介入選舉很嚴重」，成為國民黨候選人一定要經過黨內提名，質疑鄭麗文會不會跟習近平見完面後，被對方認為「好溝通、好控制」，變成總統候選人。她說，當時國民黨黨主席選舉時，有各種網路宣傳推播，幫鄭麗文洗正面流量，用AI影片攻擊郝龍斌，這些如趙少康說，都是中國投入的資源。

顏若芳納悶，如果見面是對國家人民有利的，大家都覺得很好，但回來是要削弱台灣主權、刪減國防，對台灣好嗎？台灣經濟、科技醫療發展都比中國還要好，弊大於利，為何要去？好像國民黨主席的畢生志願就是：「我要跟習近平見面。」

但顏若芳也說，距2028大選還太久，應該先關注鄭習會之後中國後續動作。

