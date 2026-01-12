陳玉珍打綠委辯「言論免責」 林月琴怒轟：立院乾脆變拳擊台

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

立法院院會前年12月20日審議「財政收支劃分法」等案，爆發激烈衝突。民進黨立委陳培瑜、林宜瑾、林月琴等人控告國民黨立委陳玉珍等5人涉犯重傷害未遂或傷害罪，今天（12日）偵查庭開庭，沒想到陳玉珍在庭上竟稱打人屬於言論免責權，讓林月琴氣炸，怒轟「你的法律知識是跟誰學的？」

林月琴今晚在臉書發文，「今天，是我告陳玉珍傷害罪的偵查庭開庭，陳玉珍說了兩個笑話，但我卻笑不出來，越聽越憤怒，我來分享給大家聽。陳玉珍說，她在國會攻擊我，沒有違法，因為打人在『言論免責權』的範圍裡，所以她打我不算有罪……你把我摔在地上是言論免責？你讓我身上出血是言論免責？你的法律知識是跟誰學的？卡提諾學派？如果你的說法成立，那以後立法院乾脆變拳擊台算了，不用討論，誰拳頭大誰說話就大聲。」

請繼續往下閱讀...

林月琴接著說：「還是你要不要修法，把『言論免責權』修成『打人免責權』？以後在國會愛打誰就打誰？再來你說，我身上的傷跟你的行為沒關係，如果沒關係，請問我當天的驗傷是造假嗎？當天立法院的畫面是造假嗎？為何你還要一直私下找我和解？沒錯幹嘛和解？我再重申一次，我，林月琴，絕不和解，今天聽完你的發言，更不可能！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法