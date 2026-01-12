鄭麗文變連戰2.0？綠：中共不會放棄介入國會

民進黨中國部主任吳峻鋕分析，中共可能複製「連戰模式」，以鄭麗文作為槓桿，不放棄持續影響國民黨及國會。（圖擷取自YouTube）

國民黨主席鄭麗文上任首度舉行的「國共論壇」規劃於農曆過年前舉行，外界解讀是為鄭麗文日後與中共總書記習近平的「鄭習會」試水溫。民進黨中國部主任吳峻鋕分析，國民黨真正的目標在於「鄭習會」，且必須搶在4月川普訪中之前達成；他也認為中共可能複製「連戰模式」，以鄭麗文作為槓桿，不放棄持續影響國民黨及國會。

民進黨發言人吳崢今偕中國部主任吳峻鋕在《午青LIVE》直播，吳崢指出，國民黨擋國防預算「司馬昭之心，路人皆知」，中共向來最反對台灣強化國防，國台辦更多次公開表態譴責，值此時刻，國民黨跟對岸眉來眼去，不僅副主席每年赴中報告、接下來還要辦「國共論壇」，國民黨還要說「沒有沒有，我們擋國防預算跟中共沒有任何關係」，實在是瓜田李下到不知道怎麼形容。

吳峻鋕回顧，「國共論壇」最早是2005、2006年時任國民黨主席連戰到中國搭起這條線，這個時間點來自2000年總統大選連戰輸一次，2004年「連宋配」再輸一次，連戰發現自己在台灣已經沒有掌握主流民意多數的希望，轉而把希望寄託在中國。

吳峻鋕表示，「國共論壇」一度在黨主席洪秀柱任內停擺9年，因為2014年太陽花學運、買辦集團被台灣民意唾棄，如今卻出席恢復「黨對黨」往來管道的跡象；他特別提醒，目前為止中國方面還沒正式回應是否舉辦，後續發展值得關注。

吳峻鋕認為，國民黨真正的目標是「鄭習會」，而且一定要在今年4月川普訪問中國之前達成，因為下半年要選舉，政治議程一定要完成，因此近期國民黨副主席蕭旭岑急著去北京，應該就是要「表功」，希望北京當局趕快給國民黨一些favor（好處）。

被問到國民黨喊出「兩岸同屬一中」，是不是對中國來說最好的「內應」？吳峻鋕回應，完全是，鄭麗文偷偷把九二共識解釋成「兩岸同屬一中」，符合國台辦的論調；另外，蕭旭岑一直在推動「一國兩區」，是有意識地向「一國兩制」推進，「區」這個字的背後一定就是「制」，習近平講過好幾次，他認為在香港的統治是完全成功的，這個統治要拿到台灣用。

吳峻鋕提到，去年「中台文」3篇文章裡，就講未來統一台灣後，最重要的政策叫「愛國者治台」；在香港用的也是「愛國者治港」，所以，配合「一國兩區」、配合「九二共識是同屬一中」，這些說法都是想要向中國那邊的論述邁進。

吳峻鋕指出，雖然中國去年搞了一整年的宣傳，在國際跟台灣都屢屢碰壁，但中共仍可能複製連戰 2006 年的模式，企圖利用鄭麗文作為槓桿，持續影響國民黨內部及立法院，這是中共絕對不會放棄的一個空間。

