鄭麗文急辦「鄭習會」 吳崢：邊緣人只能抱緊中國大腿

國民黨主席鄭麗文目標上半年訪問北京，並與中共總書記習近平會面。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前預告，今年上半年「以北京為優先」出訪，並強調與中國國家主席習近平會面具有重大戰略意義。對於鄭麗文為什麼想爭取「鄭習會」，民進黨發言人吳崢認為，鄭麗文原本在國民黨已經「邊緣化」，靠著中國助攻當上黨主席，把中國大腿越抱越緊，顯然是她唯一的路。

為什麼鄭麗文會想要爭取這個「鄭習會」？吳崢今在《午青LIVE》直播指出，雖然鄭麗文嘴巴講公開透明，但大家知道她分量不夠，想爭取門票跟習近平平起平坐，身分就起來了；然而，許多地方諸侯如高雄市長參選人柯志恩等，對此經常語帶保留，國民黨中央這樣一直爭取鄭習會，好處在哪？

請繼續往下閱讀...

與吳崢同台錄影的民進黨中國部主任吳峻鋕表示，鄭麗文跟地方派系不一樣，她就是一個「光棍主席」，其實就是「連戰派」，地方派系不會支持她、正統國民黨也不會支持她，她現在可以依靠的副主席是蕭旭岑、夏立言、馬英九體系的人，對中政策就是遵循連戰、馬英九的論述而來，她想要重現連戰那一套，以此建立某種程度的歷史定位，也是誤判。

吳崢也說，鄭麗文在這次靠著中國助攻當上黨主席，在那之前，她在國民黨內已經邊緣化了，這次能上位完全是靠中國的支持，這顯然是她唯一的路，她就只能把中國的大腿抱得越來越緊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法