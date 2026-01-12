為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文急辦「鄭習會」 吳崢：邊緣人只能抱緊中國大腿

    2026/01/12 18:59 記者陳昀／台北報導
    國民黨主席鄭麗文目標上半年訪問北京，並與中共總書記習近平會面。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文目標上半年訪問北京，並與中共總書記習近平會面。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文日前預告，今年上半年「以北京為優先」出訪，並強調與中國國家主席習近平會面具有重大戰略意義。對於鄭麗文為什麼想爭取「鄭習會」，民進黨發言人吳崢認為，鄭麗文原本在國民黨已經「邊緣化」，靠著中國助攻當上黨主席，把中國大腿越抱越緊，顯然是她唯一的路。

    為什麼鄭麗文會想要爭取這個「鄭習會」？吳崢今在《午青LIVE》直播指出，雖然鄭麗文嘴巴講公開透明，但大家知道她分量不夠，想爭取門票跟習近平平起平坐，身分就起來了；然而，許多地方諸侯如高雄市長參選人柯志恩等，對此經常語帶保留，國民黨中央這樣一直爭取鄭習會，好處在哪？

    與吳崢同台錄影的民進黨中國部主任吳峻鋕表示，鄭麗文跟地方派系不一樣，她就是一個「光棍主席」，其實就是「連戰派」，地方派系不會支持她、正統國民黨也不會支持她，她現在可以依靠的副主席是蕭旭岑、夏立言、馬英九體系的人，對中政策就是遵循連戰、馬英九的論述而來，她想要重現連戰那一套，以此建立某種程度的歷史定位，也是誤判。

    吳崢也說，鄭麗文在這次靠著中國助攻當上黨主席，在那之前，她在國民黨內已經邊緣化了，這次能上位完全是靠中國的支持，這顯然是她唯一的路，她就只能把中國的大腿抱得越來越緊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播