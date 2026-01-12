為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    地方5合1》彰化民進黨部首日3人登記 江熊一楓在押卡參選

    2026/01/12 18:55 記者張聰秋／彰化報導
    民進黨彰化縣黨部今起到本週五受理地方五合一選舉領表登記，首日3人完成。（縣黨部提供）

    民進黨彰化縣黨部今起到本週五受理地方五合一選舉領表登記，首日3人完成。（縣黨部提供）

    因應今（2026）年底地方五合一選舉，今（12日）起到週五（16日）民進黨彰化縣黨部開始受理領表登記，首日3人登記，不過，北斗選區的前縣議員江熊一楓因司法案件在押、成最大變數，牽動該選區選情。

    今天3人領表登記，包括1名縣議員與2名鄉鎮市民代表。縣黨部主委楊富鈞表示，若登記人數超過提名人數，經協調不成，將啟動全民調初選，排名定勝負；過去曾有參選人臨時抽換選舉類別，黨部強調截止才公布登記總名單，避免混亂。

    值得關注的是，前縣議員江熊一楓傳聞有意捲土重來，投入北斗區縣議員選舉，目前她因司法案件在押中，登記截止最後一刻、也就是15日下午5點前，法院沒有裁定交保，本人就無法親自登記、也沒有委託他人登記，就失去黨內提名的參選機會。由於在押禁見，能把委託書交給江熊一楓的就是律師，律師能否取得她的簽名授權，攸關登記與否，更牽動北斗區縣議員選情。

    對此，楊富鈞指出，按規定可以委由他人代領表，同時也能委由他人代登記，但代登記一定要附上本人親自簽名的授權書，按規定來，縣黨部才會放行。

