藍營名間、竹山推誰參選本週進行電話民調 綠營待母雞確定後決定

南投縣下屆鄉鎮市長選舉，民進黨目前確定參選的是尋求連任的名間鄉長陳翰立。（記者陳鳳麗攝）

挾國民黨南投縣長許淑華執政的「母雞」氣勢，藍營竹山鎮長、名間鄉長都有2人想選，竹山鎮的蔡孟娥、林孟麗今天起到16日進行初選電話民調；挑戰民進黨現任名間鄉長陳翰立的蔡宗智、史雪燕，將從17日起至20日進行電話民調。綠營4大鎮市長參選人選尚未決定，民進黨強調，「母雞」底定後「小雞」人選會陸續明朗。

國民黨有意角逐魚池鄉長的有王若嵐、陳奎合、潘岱儒、張乾任等4人，經電話民調後，由王若嵐出線。縣內4大鎮市之一竹山鎮，以及和縣內第一大鄉名間鄉，國民黨都有2人表態參選，竹山鎮長部分，現任縣議員蔡孟娥和本屆參選竹山鎮長失利的林孟麗都要選的情況下，今天起到16日進行電話民調，兩人都透過社群媒體和人脈拉票宣傳。

請繼續往下閱讀...

南投縣議員蔡宗智上月19日宣布參選名間鄉長時，國民黨南縣黨部主委游顥說，蔡宗智已申請入黨，本週蔡宗智和前縣議員史雪燕，就要進行電話民調，時間從17日到20日。主委游顥強調，這兩場初選電話民調，電話一定會打到符合民調樣本數。

國民黨想參選鄉鎮長的「小雞」眾多，民進黨在南投、草屯、竹山、埔里等4大鎮市長的人選尚未敲定，下屆南投市長、草屯鎮長選戰，現任的張嘉哲、簡賜勝都將尋求連任，竹山鎮、埔里鎮長選舉則是新局面，民進黨南投縣黨部表示，目前都在徵詢參選意願，本週三黨主席將宣布提名温世政參選南投縣長，在「母雞」底定後，有穩定軍心效用，4大鎮市長參選人選將逐漸明朗。

南投縣議員蔡宗智（右二）已申請加入國民黨，本週將與前縣議員史雪燕進行名間鄉長初選電話民調。（資料照，記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法