陳昭姿沒簽2年條款？ 柯文哲昔專訪自打臉 網抓包他回答時超心虛

柯文哲宣稱當初延攬陳昭姿排入不分區簽的不是兩年條款，而是代孕條款，引發黨內同志不滿。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲訂下的「兩年條款」將屆，包括黃國昌在內等不分區立委將於2月1日卸任，可唯獨陳昭姿不用，柯文哲親自出面解釋稱當初延攬陳昭姿簽的是「代孕條款」，完成推動代孕法案後才離任。不過有網友翻出柯文哲前年上節目接受專訪被問到兩年條款時的回答，如今看來又是跨時空打臉自己！不過網友也發現，當時柯文哲回答的超心虛。

民眾黨立委簽訂兩年條款，最近陸續交出辭職單，但陳昭姿卻遲遲不辭職，聲稱自己當初簽的是代孕條款，引發同黨立委林國成、麥玉珍等人不滿。眼看黨內醞釀茶壺風暴，柯文哲親上火線回應，原來他當初為了吸引綠營選票，在不分區放上獨派偏綠立場的陳昭姿，還打算將陳昭姿排上不分區首位，但邀請過程中一度被婉拒，直到提起陳昭姿在意的代孕法案，陳昭姿才鬆口答應排入不分區，而當時2人約定的不分區任期就是何時代孕完成立法何時就請辭。

不過有網友近日翻出柯文哲2024年上資深媒體人黃暐瀚主持的網路節目「下班瀚你聊」接受專訪，黃暐瀚提及兩年條款特別跟柯文哲確認「2026的2月1號，這8個人都會離開？包含黃珊珊，要選縣市長了，啓楷哥也是？」，柯文哲小聲回答「對」，黃暐瀚繼續問「我今天第一次聽你這樣講耶，所以黃國昌有跟你溝通過這個事情就對了，這8位民眾黨立委在2026年2月1號會通通卸下他的階段性任務，換另外8個人上來，這是共識齁？」，柯文哲也稱「對，這早就講好了」。

網友紛紛表示，「那時就在說謊騙自己人了，回答那麼小聲，感覺就超心虛超怪的」、「笑死，這個人到底要跨時空打臉自己幾次？」、「超好笑心虛到爆，不愧是柯萊爾」、「眼神飄移就是在說謊啦」、「摸鼻子就是在說謊了」、「暐瀚一副不可置信的表情，還確認好幾次，看來真的不能相信」、「原來小草常掛在嘴上的萊爾本人就是在說這個人啊」、「阿北看起來很心虛，原來又留一手」、「柯文哲講話就像大便一樣，大過之後就沒了」、「他為什麼『對』的那麼心虛」、「柯文哲一本正經的說謊，要嘛是當時沒有簽代孕條款事後補簽，要嘛是存心騙黃暐瀚，上節目騙社會大眾，不然陳昭姿怎麼能豁免？不愧是詐騙集團頭子」。

