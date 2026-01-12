陳昭姿可能擔任民眾黨團總召？ 顏若芳分析4大原因

台北市議員顏若芳今（12日）上前立委高嘉瑜廣播節目，分析民眾黨團換新血後，可能推派陳昭姿做黨團總召。（圖由震傳媒提供）

民眾黨立委簽訂「兩年條款」，近日立委陸續交出辭職單，但立委陳昭姿卻遲遲不辭職，稱自己簽的是「代孕條款」，引起黨內抗議。台北市議員顏若芳今（12日）上前立委高嘉瑜廣播節目，分析民眾黨團換新血後，可能推派陳昭姿做黨團總召。顏若芳指出，第一，新一批民眾黨8席立委中，僅陳昭姿有一定知名度。再者，陳的政治野心比黃國昌小；又是聽話、可控制的人選，過去更與綠營有淵源。

顏若芳表示，柯文哲要找的人選第一要求是要找聽話、可控，再來要跟綠的有交情的人。況且，她畢生的志願就是通過人工生殖法，政治野心沒有像黃國昌這麼重；黃國昌一直要把草變蔥，柯文哲能夠容忍嗎？

顏若芳指出，柯文哲近日拜會立院民進黨團，看似拿代理孕母法條去敲開民進黨柯建銘的門，然而柯文哲真的有這麼關心婦女權益嗎？「他以前講話都是歧視女性，很難想像會關心婦女權益，政治利益大過討論民生法案。」她說，柯文哲先用代孕法條開了一條路，代表他是可以跟民進黨靜下來好好談的，就跟黃國昌做出區別。

高嘉瑜補充，柯文哲原本預期民眾黨要走的中間路線，在黃國昌帶領下現在變成小藍，2年來人工生殖法作為民眾黨優先法案，卻都沒有去談。她說，派陳昭姿出來，既打臉黃國昌，也是跟藍綠談政治的敲門磚。

顏若芳認為，柯文哲去立法院開記者會的起手式，要讓國民黨知道，未來民眾黨團誰有實質影響力，且讓他們清楚若陳昭姿擔任總召，就有可能與民進黨合作，不一定只聽國民黨團總召傅崐萁的意見；國民黨之後要不要與柯文哲談，也因此傳出國民黨主席鄭麗文要見柯文哲的消息。

