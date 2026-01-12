為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    黃珊珊舉中國APP「死了麼」問因應孤獨死 衛福部：確保後端有人力能訪視

    2026/01/12 16:16 記者林欣漢／台北報導
    立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查藍白黨團共提的「台灣未來帳戶特別條例草案」，民眾黨立委黃珊珊指出，她看到大陸出一款APP名為「死了麼」，沒有上傳就會通知緊急聯絡人，在大陸是下載第一名，衛福部是否也斥資打造相關的APP來通報？對此，衛福部次長呂建德回應，重點不是偵測，而是後端有人能「接住」，會補助地方政府成立呼叫中心（Call Center），以確保後端有人力能進行實質訪視。

    黃珊珊表示，孤獨死是新的社會問題，希望衛福部有具體、甚至專門的法律來處理孤獨死的國安問題，孤獨死不只有老人家，4、50歲的中壯年或年輕人也面臨同樣風險，接不接得住他們，衛福部責無旁貸。不是只有調查，而是如何讓他們成為被關懷的對象，很多人在家中過世無人知曉，直到親友去敲門才發現。

    呂建德回應，除了每天送餐，還有設立緊急求救裝置。衛福部已經編列62億元預算，預計花兩年時間清查。黃珊珊指出，據內政部推估，全台獨居人口約67萬人，衛福部則是39萬人，但地方政府實際列冊關懷的對象卻僅有5萬人，為什麼各單位列冊管理的人數完全不同，很離譜。

    呂建德說明，數據差異源於統計口徑不同，衛福部關切的是「獨居且需關懷」的族群，因此才需要透過韌性計畫全面清查。

