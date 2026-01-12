為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨2026北市長人選未定 顏若芳：中間選民和年輕選票成關鍵

    2026/01/12 15:57 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員顏若芳今（12日）出席前立委高嘉瑜廣播節目，被問到民進黨台北市長初選名單尚未公布，表示不太擔心母雞這麼晚出來，並說每次台北市長都是全國最後一個才「千呼萬喚始出來」，上次陳時中競選時也是年中時提出。（圖由震傳媒提供）

    台北市議員顏若芳今（12日）出席前立委高嘉瑜廣播節目，被問到民進黨台北市長初選名單尚未公布，表示不太擔心母雞這麼晚出來，並說每次台北市長都是全國最後一個，「千呼萬喚始出來」，上次陳時中競選時也是年中時提出。同時指出，北市中間選民和年輕選票是重點。她也提到，現在身為「小雞」，現在該做的是做足自己的基本功，鞏固實力，等母雞出來的時候就可以馬上跟上腳步一起衝。

    顏若芳說，在2026年選舉中，台北是全國領頭羊，也是媒體重鎮，因此市長人選也受大眾關注。她分析，台北現在選民結構綠營約3到4成，藍營約4成，基本盤沒有差這麼多，中間選民跟年輕選票就成重要關鍵，相信黨中央會討論出最好的人選、最大公約數。

    她也強調，身為市議員，現在大家都在做足基本功、鞏固實力，「小雞要跟著母雞，做好才有辦法跟著走啊，母雞一出來就可以跑，不然母雞拖著也會累」。

